Predsjednik Republike Zoran Milanović u Gospiću će sudjelovati na otvorenju 22. izložbe tradicionalnih proizvoda "Jesen u Lici".

Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović kazao je da održavanje izložbe nije mogla spriječiti niti korona. ''Rekao sam da ću se postaviti zadnje noge ako treba, ali će se održati'', kaže. Dodao je da je Zoran Milanović jedini predsjednik dosad koji je došao na otvorenje manifestacije. ''Ministri i premijeri su samo prolazili'', kazao je.

Milanović održao govor

Prigodni govor održao je i Zoran Milanović. Podsjetio je građane da se i tijekom manifestacije pridržavaju epidemioloških mjera. ''Ponašajte se kao Šveđani. Čuvajte svoje zdravlje, ali ne izgubite svoju pamet'', poručio je Ličanima.

Prisjetio se svoje bake koja je rodom iz Like i koja mu je govorila da je u Lici ''više međeda nego ljudi''. ''Te bakine priče o susretima s medvjedima i šumom na rubu Krasnog obilježile su moje djetinjstvo. To je ono što nosim u sebi'', ispričao je.

''Ovaj kraj ne treba ničiju milost. Ovdje imate krasnu zemlju, ima vas 50 tisuća, što nije nikakva drama niti poziv na uzbunu. Pedeset tisuća ljudi na ovom komadu domovine mogu kvalitetno živjeti'', kaže Milanović.

Dodao je da stanovnici Like imaju sve preduvjete da na tom području žive kvalitetno. ''Vaše usluge mame i privlače ljude ne samo iz Hrvatske nego i Europe, imate nacionalne parkove. To je torba novca, zagrabite u nju'', zaključio je.

''Čekam da reagiraju tijela''

''Prošla su dva dana otkako je saborska zastupnica, koja je u javnom prostoru jednaka i predsjedniku i premijeru, nazvala one koji su odlazili u onaj bezvezni Klub, kriminalcima i prostitutkama.

Čekam da reagiraju tijela koja bi se time trebala baviti, primjerice pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pa da zaštiti te žene i muškarce od nasilnika iz Donje Dubrave koji su takve nazive vjerojatno čuli tamo. Jer kada se žene naziva prostitutkama, muškarce kriminalcima, ponavljam kakvih je ljudi tu sve bilo, i starih ljudi.

Na popisu ljudi koji su tamo bili onog dana je i predsjedničin suprug i neke osobe koje ne znam i žene, te su osobe prostitutke. Te su osobe sad zahvaljujući diskreciji DORH-a puštene u novine, njihova imena su poznata.

Hoće li reagirati pravobraniteljica ili to opet moram ja? Kakvi su to standardi? Ili kada moj prijatelj Peđa Grbin jučer izjavi da to pravo demonstriranja ne smije nikome oduzeti, i da se to posebice ne smije napraviti. Imam problem s upotrebom takvom priloga. Što to znači, da se političke suparnike ne smije verbalno napadati?'', rekao je medijima nakon govora Milanović.

Kaže da on nije više izložen kritikama od drugih. ''Imate nekoliko ljudi koji misle da prostački i nasilno vrijeđati svakoga, a kad ih se, ne krivo pogleda, nego pogleda, dižu se na zadnje noge. To je nemoralno. Dva dana sam čekao da netko reagira. Zašto nije rekla, s obzirom na to da imamo kriminalke u Hrvatskoj, kriminalke i žigola? Kako je našla baš te uloge za muškarce i žene?'', pita se predsjednik.

Oštre poruke

Inače, posljednjih je dana predsjednik oštre poruke slao premijeru Andreju Plenkoviću, saborskim zastupnicama Daliji Orešković i Marijani Puljak, ali i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

''Drago mi je što se javila pravobraniteljica... kako se ono zove? Ne znate ni vi? Odlično! Zašto sam vas to pitao? To su ljudi koji obnašaju dosta važne javne funkcije, na koje ih je izabrao Hrvatski sabor, a ja se kao predsjednik ove države nisam mogao sjetiti kako se ta osoba zove'', rekao je iz Omiša predsjednik.