Zoran Milanović danas je kazao kako ne zna tko je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, osvrnuvši se na kritike zbog nazivanja dviju oporbenih zastupnica "samodopadnim narikačama", a što je pravobraniteljica Višnja Ljubičić osudila.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić reagirala je na današnji istup predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je ustvrdio kako ni ne zna kako se zove pravobraniteljica.

"Vezano za izjavu predsjednika u kojoj navodi da se kao predsjednik države nije mogao sjetiti tko je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova mogu samo reći da je žalosno da osoba koja je bila premijer, saborski zastupnik te sada predsjednik ne zna ime osobe koja je na čelu neovisne institucije posvećene zaštiti od diskriminacije i promociji ustavnog načela ravnopravnosti spolova već 9 godina.

To znači samo jedno,a to je da gospodinu Milanoviću pitanja diskriminacije, ljudskih prava, nasilja u obitelji, seksualnog uznemiravanja te svih društvenih problema koji proizlaze iz neravnopravnosti žena i muškaraca nisu bila u fokusu interesa, a čini se da će tako biti i dalje s obzirom na izjave koje je davao u prošlih nekoliko dana u kojima se na neprimjeren način obračunava sa ženama koristeći se etiketiranjem i osobnom razinom napada.

Za informaciju, izvješća Republike Hrvatske koja su se odnosila na pitanje ljudskih prava i bila službeno prezentirana pred Vijećem Europe, UN-om ili Europskim parlamentom obuhvaćala su podatke i reference koje je institucija Pravobraniteljice osiguravala za te prigode, a koje iz niti jednog drugog izvora nisu mogle biti dobivene, odnosno imati isti značaj i kredibilitet."

Milanović je, podsjetimo, danas kazao: "Kada nekom kažem da je samodopadan i neiskren, jer narikače su neiskrene, one to rade zato što se od njih očekuje, onda sam mislio baš na to. Drago mi je da se javila pravobraniteljica ... kako se ono zove? Ne znate ni vi? Odlično! Zašto sam vas to pitao? To su ljudi koji obnašaju dosta važne javne funkcije, na koje ih je izabrao Hrvatski sabor, a ja se kao predsjednik ove države nisam mogao sjetiti kako se ta osoba zove. Ona je osam godina radila taj posao, ali ja ne znam kako se ta osoba zove".