Zoran Milanović obrušio se na Daliju Orešković i Marijanu Puljak. Opet je govorio i o Klubu.

Zoran Milanović u srijedu je nakon druženja sa diplomatima, odgovarao na pitanja novinara. Rekao je da sa premijerom želi razgovarati o stanju u BiH, a ne o veleposlanicima, kao što je jučer predložio Andrej Plenković. Naglasio je kako je ta tema vrlo važna te da je hrvatska vlast zadnjih nekoliko godina pokazala "lijenost i neaktivnost".

"To su užasno važne stvari. Ako odu predaleko, imat ćemo ozbiljan problem u BiH. A mi smo država koja se zalaže za rješenje. Ne za komadanje, nego za rješenje. To nitko iz Hrvatske dosada nije govorio, kao da je opasno, a nije. To je pitanje diga časti. Ako o tome ne želi razgovarati Plenković, naći ću ja druge sugovornike. Premijer je prevažan da se ponaša kao malo dijete", rekao je Milanović.

"Razgovor o ambasadorima su parade, to su sitne provokacije koej se valjda vježbaju u Europskoj pučkoj stranci. To nisu važna pitanja. Važno je pitanje vladavine prava, važno je pitanje da su slučaju Nadana Vidoševića nisu završila vještačenje. Ako je kriv, trebao je biti u zatvrou, ako je nevin, pola života će mu proći u dokazivanju".

Odgovorio Puljak i Orešković

Ponovo je odgovorio Daliji Orešković i Marijani Puljak koje su se danas ranije obrušile na njega.

"Uh, jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih stvarno ide. Dalija Orešković je došla na čelo Povjerenstva za sukob interesa u 36. godini kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica. Oslanjala se na infrastrukturu svog tadašnjeg supruga koji je relativno ozbiljan odvjetnik. Osoba od 36 godina se javila na jednu jako visoku finkciju, a izabrali smo je se jer je bila najmanje loša", rekao je.

"Ovo se mora znati da ljudi znaju s kim imaju posla i da se shvati ona moja od jučer 'Sabor će poželjeti Pernara'. Jer on je bar relativno iskren. Ovo su fejkeri", podsjetio je kako je Dalija Orešković htjela još jedan mandat na čelu Povjerenstva, no u Saboru je izabrana "druga osoba".

"Ona je pokazala da se taj posao može raditi bez 10 posto takve pompoznosti i samodopadnosti i foliranja u medijima. Onda je gospođa Orešković otišla u "Nedjeljom u 2" i te iste ljude na čije je glasove računala jučer proglasila kriminalcima i bandom. Za predsjednicu je rekla da je nula. To je isto jedan jako fini rječnik. I ušla u politiku. Propala je na europskim izborima jer nije stigla osnovati stranku. Onda je propala na predsjedničkim izborima gdje je osvojila jedan posto. I za to je vjerojatno okrivila mene. Zato tu jednu opsesivnost moram razgoliti. Jer takvi ljudi koji bez životnog iskustva žele biti predsjednici Republike su za promatranje", nastavio je obrušavanje.

"Idemo na osobu B. Thelma i Louise. Gospođa Puljak je radila u banci. Informatičar. Gdje je po algoritmima koja su dolazili iz Centra za ljudska prava i prava štediša u Parizu smišljala zamke za štediše, za ljude koji imaju kredite u francima, za kreaciju novih proizvoda banaka. To je bio njen doprinos boljitku zajednice. Hop, evo je u politici. Za razliku od Dalije Orešković, gospođa Puljak je izabrana u splitsko gradsko vijeće", rekao je i ponovio da ometaju raspravu o bitnome.

"Onaj tko se bavi pločama i tablama u zrelim godinama, je ostao tabula rasa", nije birao riječi Milanović.

Na pitanje je li razina komunikacije neprihvatljiva, ponovio je da neće šutjeti.

"Što je moj posao' da slušam besmislice koej se objavljuju u novinama", zapitao se.

Govorio je i o Klubu. Otkrio je da je ribu donio Ante.

"Ne Kotromanović. Ni Gotovina. Ante je često ime", kazao je MIlanović.