Milanović opleo: "Banožić i Plenković manipuliraju, Grlić Radman nije pri sebi, morao sam ga isključiti"

Iako su premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović usuglasili Odluku o davanju ovlasti za koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA), riječ je o privremenom rješenju.

Do imenovanja ravnatelja VSOA-e a najdulje mjesec dana - koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga VSOA-e obavljat će brigadir Ante Kujundžić.

''To je postignuto u nadi da se u tih mjesec dana može postići cjeloviti dogovor, koji se odnosi na sva prazna mjesta u oružanom sustavu. Već se danima otvoreno laže o proceduri. Šutio sam i nisam kao luda Mara trčao pred kamere. Slušao sam tuđa objašnjenja. Imamo nepopunjen niz mjesta, za 90 posto tih položaja predlagatelj nije ministar obrane i tko god kaže da je Mario Banožić meni slao prijedloge, taj laže jer takvu vrstu neznanja ne dopuštam ni premijeru – neka nauči, to je struka, to je vojska'', kazao je Milanović u izjavi za medije u utorak u Vilniusu gdje sudjeluje na samitu NATO-a.

''Banožić pusti ono što mu odgovara, a ono što mu ne odgovara stavi u ladicu''

''Naravno da ministar daje suglasnost da predsjednik ne bi radio što mu padne na pamet i to je dobro. Ali on pusti ono što mu odgovara, a ono što mu ne odgovara stavi u ladicu. Ne postoje nikakvi prijedlozi ministra, on i njegov šef manipuliraju. To nije poštena igra i morat ćemo to prekinuti. U okviru ovog paketa ja sam inzistirao na mjesec dana, nuđeno je šest mjeseci. Pitam vas tko u dobroj vjeri može predložiti takav rok, zašto to netko radi? Ja to ne bih mogao. Šest mjeseci – zašto? Imaš neke planove?'', zapitao je predsjednik Republike.

Ministar obrane Mario Banožić pozvao je Milanovića na razgovor o kandidatu za ravnatelja VSOA-e, no od toga sastanka neće biti ništa, naime, kako je opetovao Milanović: ''Banožić i ja nismo ta razina, ako ga premijer ovlasti, on može razgovarati s mojim savjetnikom.''

Milanović u Vilnius je stigao sa svojim suradnicima kako bi danas i sutra sudjelovao na sastanku na vrhu Sjevernoatlantskog saveza, odvojeno od ministarske delegacije koju čine šef diplomacije Gordan Grlić Radman i ministar obrane Mario Banožić.

Grlić Radmana opet nazvao ludim šeširdžijom iz Alise u Zemlji čudesa

Dvojica ministara posjetila su u utorak hrvatske vojnike u misiji NATO-a u Rukli, stotinjak kilometara udaljenoj od Vilniusa. Milanović će to učiniti u srijedu.

''Imamo jednu delegaciju kojoj sam ja na čelu i u toj delegaciji jedan od članova je ministar obrane i njegova pomoćnica, a ovog drugog sam morao maknuti iz delegacije. Dvije godine su ignorirali – nema ih u delegaciji koju ja vodim i odobravam. Prije dvije godine ovome je to bilo ispod časti, sad dolazi da bi bio i ja kažem – stavite ih, to su ministri, ima mjesta za njih, da bi nakon toga ministar Grlić Radman se potpuno raspametio u maniri ludog šeširdžije iz Alise u Zemlji čudesa i otišao na televiziju povodom neke obljetnice kaže da ide da bi spašavao od mene. Što da radim? To nije normalno, čovjek nije pri sebi, morao sam ga isključiti'', kazao je Milanović.

''Kad netko kuka zbog toga i pita se zašto, ja ne pitam zašto na ovom bezveznom samitu u Dubrovniku već nekoliko godina se sustavno ne poziva moj Ured i mene. Nema poziva, Nije da želim ići, ali nema poziva. Ovdje je temeljeno pravilo da će ministri biti članovi jer su to hrvatski ministri , ali ne možeš onda otići u medije i proglasiti me štetočinom i očekivati da ja na to ne reagiram. Pitaj se što bi tvoj šef napravio? On te ne bi ni pripustio'', poručio je Milanović.

''Erdogan je okrenuo leđa Putinu''

Osvrnuo se i na zaokret Turske po pitanju Švedske i NATO-a: ''Erdogan je dobio izbore, pobijedio je tijesno, ali je pobijedio. U zapadnim mainstream medijima vodila se divlja kampanja protiv njega. Mora otići… Ja se s nekim stvarima koje on priča ne slažem uopće. Pa on je u Zagrebu rekao da treba ukinuti Daytonski ugovor. Gle, druže, kopaš mi po očima.''

''Erdogan traži da Turska uđe u EU? To će biti teško s takvim stavovima. Po čemu Turska da, a Albanija ne? Zaokret je, da. Okrenuo je leđa Putinu'', kazao je Milanović čiju izjavu za medije u cijelosti možete pogledati u videu.

Milanović rekao da ne zna koja je sudbina završnog dokumenta kada je riječ o članstvu Ukrajine u NATO-u jer je jedna država prekinula šutnju: ''To je jedno obećanje uz 50.000 uvjeta što sigurno neće zadovoljiti Ukrajince. To je takva odluka, mi tu ne možemo ništa promijeniti, možda bolje da to i ne komentiram.''

''Taj sastanak je zatvoren za javnost, s druge strane tamo se ne događa ništa, to javnost ima pravo znati. To je jedna parada unaprijed pripremljenih govora. Nema ni jednog razloga za tajnost tog sastanka. Jedna kontradikcija, ali ovaj Savez ih je pun. Donose se velike odluke, nadam se da smo svjesni posljedica koje nose'', upozorio je Milanović.

''Pozivamo Ukrajinu, a još ima onih koji nisu priznali Kosovo''

Istaknuo je da ne može komentirati što su drugi govorili na sastanku, ali je kazao da je on govorio o situaciji u regiji, situaciji u BiH koju je ocijenio boljom, ali i dalje ne zadovoljavajućom, o situaciji na Kosovu, napadu na KFOR i potrebi da se prizna Kosovo koje još uvijek nisu priznale četiri članice NATO-a.

''To je jedna neodrživa kontradikcija - pozivamo Ukrajinu u NATO, a s druge strane ima onih koji još uvijek ne žele priznati Kosovo. To sam radio da napakostim Srbiji, to je u njihovom interesu, i oni moraju odlučiti kako će i što će. Ne možemo igrati tu nekonzistentnu igru gdje s nama sjede premijeri i predsjednici Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koji su već godinama dobrodošli u najdelikatniji i najdemokratskiji vojni savez na svijetu, a da ih se u pregovorima za EU drži nigdje'', rekao je Milanović i upozorio da se radi o diskriminaciji.



''Kako da ja objasnim Milatoviću ili Rami da njihove države jedva da mogu početi pregovore s EU jer to su kao neke posebne vrijednosti koje ne ispunjavaju. Pa što onda rade s nama u NATO-u? Sami smo sebi proturječni. Na to mogu imati utjecaja kao predsjednik Hrvatske, a na ovo u Ukrajini ne mogu. Ovo nije samit na kojem se razgovara i pregovara za razliku od EU. Ovdje ispričaš svoje u tri minute i to je to'', rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na planove za dodatna ulaganja u obranu, kazavši da će sve promatrati od slučaja do slučaja: ''Ničemu se nećemo podavati niti obećavati prije nego to dobro promotrimo iz perspektive našeg interesa i naše sigurnosti. Ovo su sve veliki planovi, dobro je da će se trošiti barem dva posto, to je iznos do kojega do jučer skoro nitko nije došao, a sada se ističe kao najniža točka. Puno je važnije što s tim postotkom možete kupiti, koje sposobnosti imaš s tim.''