Plenković o velikoj aferi u HEP-u: "Hrvatsku ne trese ništa! Dopise nisam vidio, za sve sam saznao 30. lipnja"

Premijer Andrej Plenković komentirao je aferu u HEP-u s prodajom viška plina. Na pitanje novinara o aferi koja trese Hrvatsku, premijer je odgovorio: "Hrvatsku ne trese ništa. Da malo rasvjetlimo sve što je Vlada učinila u vezi plina", rekao je premijer na početku izjave. Potom je govorio o ratu u Ukrajini i o tome što je sve Vlada zbog toga morala učiniti.

"Da nije bilo intervencije Vlade, svima bi računi za struju bili veći. Slično je i u vezi plina. Očito, da je HEP imao višak plina, te da je došlo do otpuštanja dijela tog viška plina. Plinacro je za višak plina obavijestio HROTE.

HROTE je plin prodavao po aukcijskoj cijeni. Mi trenutno čekamo sva izvješća i onda ćemo vidjeti je li došlo do problema", kazao je premijer.

Komentirao je izjave šefa SDP-a Peđe Grbina da riba smrdi od glave.

"Njegov kredibilitet je nula. On se usuđuje tako nešto reći. Ovo dolazi od osobe koja nije napravila ništa u vrijeme energetske krize. Teze odbacujem i jednostavno ćemo vidjeti što se dogodilo".

Komentirao je tvrdnje Nacionala.

"To je novina koja mene sedam godina drži na naslovnici u negativnom kontekstu. Za sve sam saznao 30. lipnja, kada me je o svemu obavijestio ministar gospodarstva. Niti iz jednog od tih dopisa, a moji suradnici su ga proučavali, a netko je to dao Nacionalu da bi se napravila politička šteta, niti iz jednog dopisa, niti najdovitljiviji čitatelj neće prepoznati da će biti višak plina, pa će Plinacro to registrirati, pa će HROTE to prodavati. Niti jedan od tih dopisa nisam vidio, a netko je dopis sigurno dobio u Vladi...ja ga nisam vidio", rekao je.

Tvrdi da nije nastala milijunska šteta, odnosno šteta od 200 milijuna eura. Ponovio je da ga je o svemu Filipović obavijestio 30. lipnja, a da o tome prije nije znao - ništa. Dopise, ponavlja, nije vidio.

"Prvo ćemo rekonstruirati cijeli proces, kada vidimo je li nastala šteta, ako uopće je, onda ćemo donositi odluke. Ovdje sigurno nema moje odgovornosti. Ja smatram da smo u ovakvim okolnostima...ako smo mi u našem mandatu sagradili Pelješki most, ako smo u energetskoj krizi omogućili plin...moj posao je da štitim građane....", nastavio je Plenković hvaleći sebe i svoju Vladu.

Rekao je i kako je on dobar premijer.

"Kada sve ispitamo, donosit ćemo odluke", ponovio je.

"Pa nije to da se ne znam što dogodilo. Nema tu ne znam kakve drame. Ovdje se od pite pravi, znate što...

Mi sad tu tražimo neki problemčić. Znate što, svima će plin i dalje stizati po manjoj cijeni zahvaljujući vladi. Pazite, ovo se radi sad usred sezone, ako mislite da će se od ove teme nešto napraviti i meni reći - bu, onda se varate. Pa nisam ja od jučer. Samo ću otresti ovo kako i inače napravim, ne bi mi bio prvi put", rekao je premijer.

USKOK češlja dokumentaciju

USKOK je zbog afere s plinom ušao u HEP. U ponedjeljak su dva sata češljali dokumentaciju i preuzeli dokumente vezane za plinsku aferu u kojoj je HEP kupovao plin po višim cijenama, a zatim ga prodavao i po jedan cent jer im je bio višak, doznaje DNEVNIK.hr.

Tjednik Nacional u utorak je objavio da je premijer Andrej Plenković više puta bio je upozoren i sve je unaprijed trebao znati o novoj plinskoj aferi i enormnim gubicima HEP-a, ali je od trenutka izbijanja te afere lagao hrvatskoj javnosti da o njoj nije informiran te da tek prikuplja podatke.

Premijer i ministar gospodarstva Davor Filipović, navodi tjednik, ignorirali su dopise koje su primili 27. siječnja, 13. veljače, 27. ožujka i požurnicu od 1. veljače.

Nacional tvrdi i da ih je direktor HEP-a Frane Barbarić uzalud detaljno informirao o dramatičnom razvoju problema čiji bi razmjeri, zbog prodaje uskladištenog plina po niskim cijenama, mogli doseći 200 milijuna eura gubitka za HEP.

Oporba traži premijerovu ostavku i sastaje se popodne. Saborski zastupnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na premijerove ranije izjave da ništa nije znao, da čeka da se sakupe sve informacije.

"Laže, Andrej Plenković laže. Ne vjerujte čovjeku koji laže. Ovo zahtijeva samo jednu stvar – ostavku Andreja Plenkovića", rekao je Hajdaš Dončić.