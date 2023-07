Plenković zna da je osveta jelo koje se servira hladno, ali još se nešto mora ohladiti: ''Čini mi se da bi aferu HEP trebalo zvati aferom PEH''

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović usuglasili su Odluku o davanju ovlasti za koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).



Riječ je o privremenom rješenju, naime, prema usuglašenoj Odluci, do imenovanja ravnatelja VSOA-e a najdulje mjesec dana - koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga VSOA-e obavljat će brigadir Ante Kujundžić.

Tri ključne razlike

Po čemu se današnji dogovor razlikuje od onoga što je predlagao ministar obrane Mario Banožić, a Ured predsjednika neki dan objavio kao nešto skandalozno, objasnio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić istaknuvši da postoje tri ključne razlike.



''Prvo, današnju odluku potpisuje Andrej Plenković, a ne Mario Banožić, koji je trebao potpisati prvotnu odluku. Zoran Milanović je uporno inzistirao na tome da bi se prekršio Ustav da tu odluku potpisuje ministar, a ne premijer. Drugo, usuglasili su se i oko imena osobe koja će voditi tehnički VSOA-u, a to je osoba koja to prvotno nije trebala biti, no koju je tražio Milanović. I treće i najvažnije, jasno je definirano da je ovo tehničko rješenje na određeni period, na mjesec dana. Dakle, ne na neodređeni period dok ne bi došlo do dogovora oko imena novog ravnatelja. Imamo primjer iz diplomacije na kojem možemo vidjeti koliko to može trajati, gdje je već niz naših veleposlanika istekao mandat i oni se nalaze u svojevrsnom limbu vječitih vršitelja dužnosti'', kazao je Krešić.



Već se mjerka tko je ovdje popustio i nagađa što možemo očekivati dalje, a Krešić napominje: ''Ako ćemo gledati ono što je tražio Milanović, čini se da je barem dio i dobio. Čini mi se da je tu predsjednik Vlade reterirao, ali je već danas u izjavi jasno dao do znanja i opet da je Mijo Validžić njihov kandidat od kojega ne kane odustati što bi moglo biti novi predmet spora, dakle za trajno rješenje za ravnatelja VSOA-e. S druge strane, svaki put kad Plenković popusti, obično zna da će to već negdje nekako doći na naplatu. Ne popušta baš tako lako, zna da je osveta jelo koje se servira hladno.''

Plinska afera Plenkoviću za vratom

''Doduše, sad ga neke druge stvari muče pa tko zna kad će to jelo stići na red'', dodao je Krešić s obzirom na to da je Plenkoviću za vratom i plinska afera koja ne posustaje.



Premijer već danima ne uspijeva saznati što su mu radili ministri, šefovi javnih tvrtki koje imenuje Vlada - poput HEP-a, što su u svemu tome radili regulatori… ''U najmanju ruku to je neuvjerljivo'', istaknuo je Krešić.



''Da to Plenković želi znati ili da želi reći da to zna, on to može saznati u roku keks. Čak i pomalo, usudio bih se reći, prezrivo prema hrvatskoj javnosti kad kaže da će to znati tek u četvrtak kad se vrati u Zagreb kao da ne postoji telefon, e-mail, Zoom i sto drugih oblika komunikacije kako mu to ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović može reći'', kazao je Krešić.



Podsjetio je i na još jednu stvar: ''Od rujna prošle godine Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) nema osobu koja je vodi. Tada je Danijel Žamboki podnio ostavku zbog afere Škugor. Do dana današnjeg Vlada nije imenovala osobu koja će voditi to regulatorno tijelo koje je, između ostalog, važno i u ovoj situaciji.''



Stoga, zaključio je Krešić: ''Cijela ova priča onako djeluje pomalo nakaradno, sve je u njoj pomalo naopačke pa bih se ja čak usudio reći da bismo aferu HEP trebali početi zvati aferom PEH.'

