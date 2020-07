Zlatko Komadina, vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a najavio je kako će predložiti da se izbori za novog šefa SDP-a održe 26. rujna.

Komadina je najavio kako će se Predsjedništvo SDP-a održati u petak u 17 sati, a Glavni odbor u subotu.

"Predložit ću raspisivanje izbora u stranci 26. rujna", rekao je Komadina.

Istaknuo je kako će biti više kandidata za predsjednika stranke te da ga biraju svi članovi.

"Vrijeme je za smjenu generacija u SDP-u", rekao je.

Osvrnuo se i na odbijenice na sastanak s premijerom Plenkovićem.

"Ja sam se čuo s premijerom i predložio sam mu da razgovaramo svi zajedno, ali on je to odbio. Rekao je da želi razgovarati sa svakim pojedinačno. Ako je prijedlog bio da se nađemo svi zajedno, onda je to trebao prihvatiti", otkrio je Komadina.

Komentirao je i ispad riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

"Očito je izgubio živce, a u javnom prostoru treba birati riječi", rekao je, a na pitanje o eventualnim sankcijama odgovorio kako "imamo i preča posla".

Rekao je kako smatra da neće biti pretrčavanja zastupnika u Saboru, no nije želio otkriti tko će biti zamjene SDP-ovaca u novom sazivu.

"Na izborima očito nismo dobro prošli, ali imamo snage za oporavak", kazao je.