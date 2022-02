Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata dala je suglasnost za izdavanje uporabne dozvole sljemenskoj žičari.

Po zaključku Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba sanitarna inspekcija Državnog inspektorata obavila je prošloga petka ponovljeni tehnički pregled građevine sljemenske žičare.

Temeljem preuzete dokumentacije Inspekcija je utvrdila da je investitor predočio valjano Izvješće o mjerenju buke izrađeno od ovlaštene pravne osobe.



''Iz izvješća je razvidno da su ispunjeni zahtjevi vezani uz provedbu mjera zaštite od buke građevine Žičare Sljeme tj. kretanja gondola za doba dana i večeri te rada strojarskih instalacija za grijanje i ventilaciju (za koje je predviđen 24-satni rad) za doba dana, večeri i noći", priopćili su iz Državnog inspektorata.



Riječ je o zadnjoj dozvoli koju žičara treba za rad, ukupno devetoj uporabnoj dozvoli.



Podsjetimo, žičara je trebala biti otvorena u prvoj polovici prošle godine, no tada nije dobila suglasnost jer je bila prebučna, a problem je bio u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke koji žičaru nije definirao kao prometnu infrastrukturu. Pravilnik je promijenjen koncem prosinca.



No, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je ranije ovoga tjedna da će biti napravljeni dodatni koraci kojima bi se zaštitilo građane koji su se žalili na buku: ''Otvorena je javna nabava na koju se javio jedan ponuđač, ali njegova ponuda nije zadovoljila tehničke uvjete. Zbog toga idemo u aneks s Doppelmayrom koji će napraviti dodatne radove na postaji za 1,7 milijuna te stavljanje pijeska u stupove kako bi se dodatno smanjile vibracije''.