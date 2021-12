Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u ponedjeljak da je ovih dana stupio na snagu pravilnik kojim se razina buke sljemenske žičare regulira kao i za ostalu prometnu infrastrukturu pa su u vezi stavljanja žičare u promet sada na potezu Grad Zagreb i Državni inspektorat.

"Pravilnik je donesen, stupio je na snagu ovih dana, sada je stvar na Gradu Zagrebu i Državnom inspektoratu da mu se prilagode", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš novinarima tijekom posjete Varaždinu.

Pritom je objasnio da dosad pravilnicima koji reguliraju razinu buke žičara kao infrastrukturni projekt uopće nije bila obuhvaćena, stoga su sada ugradili i razinu buke za žičaru, kao i za sve druge vrste prometne infrastrukture u naseljenim mjestima.

"To je i napravljeno, tijekom javnog savjetovanja nitko s aspekta struke nije imao nikakvu zamjerku. Razina buke je po danu i po noći regulirana kao za cestovni i željeznički promet, definirana je na nivou od 65 decibela tijekom dana i 50 decibela tijekom noći", kaže Beroš.

Pritom je napomenuo da je, primjerice, razina buke koju proizvodi šapat 20 decibela, normalan govor je 50 decibela, a glasan govor 65 decibela.

Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković dogovorio je sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik kako bi sljemenska žičara mogla napokon početi s radom.



Butković je početkom prosinca rekao kako očekuje da žičara proradi do sljedećeg natjecanja Snježne kraljice na Sljemenu.

No, Tomašević je prošlog tjedna ocijenio da kako vrijeme ide sve su manji izgledi da će žičara biti u funkciji do Snježne kraljice. Bit će dobro ako to bude u siječnju, dok još traje sezona, kazao je.