Nakon sjednice Gradskog odbora SDP-a Vukovar Željko Sabo je potvrdio kako će biti kandidat za gradonačelnika.

Vodstvo stranke najavilo je kako će raspustiti Gradsku organizaciju SDP-a Vukovaru u slučaju da Sabo bude izabran za kandidata za gradonačelnika. Sabo je na to reagirao emotivno i naveo povijest svojih odnosa s bivšim predsjednicima stranke i aktualnim Peđom Grbinom.



"Rekao sam članovima GO-a, a isto tako i Peđi Grbinu kada je bio u Vukovaru, da Željko Sabo nije bio problem, nego rješenje. Ako su članovi htjeli da se kandidiram nakon kalvarije koju sam prošao, onda sam to poštovao. Ako članovi žele da budem kandidat za gradonačelnika, tko sam ja da to odbijem? Ako sam predsjednik, onda je red da budem kandidat", kazao je Sabo za Jutarnji.

Osim odluke da ipak kandidiraju Sabu, vukovarski SDP-ovci su se odlučili obračunati sa strujom koja ga ne podupire pa su izbacili iz stranke više od stotinu članova.

Predsjedništvo SDP-a treba se sastati već sutra i najvjerojatnije će odmah donijeti odluku o raspuštanju Gradske organizacije SDP-a Vukovara, piše Jutarnji.