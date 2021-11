Potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću utvrđen je pozitivan nalaz na COVID-19 nakon što se tijekom vikenda testirao iz osobne odgovornosti, priopćeno je u nedjelju iz Banskih dvora i najavljeno da će se ministri docijepiti tzv. booster dozom.

Zdravko Marić se tijekom vikenda testirao nakon što je član njegove obitelji razvio simptome zaraze, a nalaz njegova testa pokazao se pozitivnim, slijedom čega su mu epidemiolozi odredili izolaciju u trajanju od deset dana.

"Potpredsjednik Vlade Marić osjeća se dobro te zasad nema nikakvih simptoma bolesti koronavirusa. Ostat će u izolaciji i obavljati svoje dužnosti od kuće te će slijediti sve upute liječnika i epidemiologa", ističu iz Vlade. Još su jednom naglasili važnost cijepljenja.

"S obzirom na to da se Zdravko Marić, kao i drugi članovi Vlade, početkom godine cijepio protiv bolesti COVID-19, naglašavamo da nijedno od cjepiva ne štiti 100 posto od mogućnosti zaraze, pa tako ni u slučaju cijepljenja protiv bolesti COVID-19. To ne umanjuje povjerenje i važnost cijepljenja kao ključnog alata u borbi protiv pandemije koronavirusa jer cjepivo dokazano štiti od težih oblika i ishoda bolesti", poručuju iz Banskih dvora.

Milić: U idućem razdoblju ministri će se docijepiti

Iz Vlade najavljuju i da će se ministri docijepiti protiv koronavirusa.

"S obzirom na to da su se članovi Vlade cijepili protiv koronavirusa još u siječnju, odnosno u veljači ove godine, u idućem će razdoblju pristupiti i docjepljivanju tzv. booster dozom koja se, slijedom preporuka HZJZ-a, primjenjuje šest mjeseci nakon druge doze kako bi se produljilo trajanje zaštite. Više članova Vlade je to već i učinilo", istaknuo je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Dodao je da su potpredsjednik Vlade Boris Milošević te ministar Josip Aladrović, koji su se zarazili, a bili su ranije cijepljeni, prebrodili zarazu s vrlo blagim simptomima.

Iz Vlade naglašavaju da cjepivo učinkovito štiti od težih oblika bolesti, što potvrđuju podaci Ministarstva zdravstva i HZJZ-a prema kojima velika većina hospitaliziranih osoba, priključenih na respirator ili nažalost preminulih, nije bila cijepljena, a Milić je uputio apel građanima da se cijepe.

"Apeliramo na sve naše sugrađane, koji to još nisu učinili, da se cijepe i zaštite! Pozivamo i sve one koji su drugu dozu primili prije šest ili više mjeseci, a osobito one koji su stariji ili imunokompromitirani, da se docijepe dodatnom dozom što prije", rekao je Milić.

Danas, kada je cijeli svijet suočen sa znatno zaraznijim sojevima koronavirusa koji se puno brže šire, potrebno je što prije dodatno zaštititi svoje zdravlje, poručio je.