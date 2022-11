Bivši ministar Zdravko Marić bio je u Opatiji na skupu ekonomista.

Otkako je otišao iz Vlade, pred kamerama se pojavio bivši ministar financija Zdravko Marić. Bio je u Opatiji na skupu ekonomista, a osim o aktualnim temama otkrio je - je li našao posao!

"Rekao sam da nisam ništa definirao obzirom na raznorazna ograničenja, poštujem zakone, poštujem sve ove stvari koje se odnose na mene", rekao je Marić.

Na upit odgovara li mu odmor bivši ministar je odgovorio: "Nije to baš konkretni odmor kako vi mislite, malo je to ipak drugačije, sigurno da je, ali i na to sam se navikao".