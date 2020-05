Razgovori svinjogojaca s predstavnicima Vlade i klaoničke industrije nisu urodili plodom. Nitko ne želi otkupiti više od dvije tisuće slavonskih svinja. Farmeri strahuju od američkog i kanadskog scenarija, gdje su zbog gubitaka u krize izazvanoj koronavirusom, svinje morali eutanazirati.

Dok hrani svoje svinje, naš sugovornik proizvodi gubitke. Nije ih mogao prodati dok su bile na isplativih 120 kilograma. Ne može ni sada kad su sve teže, a cijena im pada. Ima ih petnaest viška, a teške su, kaže, oko 230 kilograma svaka. U Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Brodsko-posavskoj županiji trenutačno je oko dvije i pol tisuće takvih tovljenika.

''To nije kukuruz i pšenica da se može uskladištiti i čekati pravo vrijeme, životinje su živa bića i one kad dođu do određene težine one moraju ići van“, objašnjava svinjogojac Mato Mihić.

Problem je slijedeći. Svinjogojci proizvode, ali nemaju ugovore s kupcima pa im svaki poremećaj na tržištu uzrokuje gubitke jer nemaju kome prodati proizvode. A potražnja stoji već dva mjeseca jer iako je sve za prodaju bilo zatvoreno, granice su ostale otvorene, a kamioni uvozili.

Država im neće pomoći

Pomaka nema ni nakon sastanka Vlade s proizvođačima i klaoničkom industrijom. Slavonski svinjogojci traže interventni otkup države. Ugrožen je, kažu, i nastavak proizvodnje.

„Momentalno nema interesa da se te svinje otkupe. To je za njih malo, a za nas puno. Te svinje ostaju u daljnjem tovu i zauzimaju svinjama mjesto drugim koje bi trebale doći u tov na njihovo mjesto“, govori Dobromir Čović iz udruge Slavonski svinjogojac.

U Sjedinjenim Američkim Državama i dijelu Kanade, farmeri su zbog toga eutanazirali svinje. Domaći proizvođači takav scenarij žele izbjeći pa kažu da će vjerojatno svinje pokloniti ili prodati po principu – daj što daš.

„Pobit svinje, to nije rješenje, premda u zemljama i to rade, ali kod nas je rješenje da klaoničari i prerađivači uzmu na bilo koje načine, a mi kako prođemo, prođemo“, zaključio je Mato.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da će razgovore nastaviti s trgovačkim lancima, te da interventni otkup još nije nužda. Istodobno, cijene svinja već su sada ispod proizvođačkih, no i takve, nitko ih neće.

