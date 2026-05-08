Najavljeni prosvjedi protiv proslave oslobođenja: Policija će snimati okupljanja na nasipu

Odrješit prema svojim stranačkim kolegama, no prema koalicijskim partnerima ipak bitno suzdržaniji. Nakon što je šef DP-a u otvorenom pismu prozvao gradske vlasti zbog proslave dana oslobođenja Zagreba od fašizma, premijer je izbjegao odabrati stranu. Grad organizira Trnjanske krjesove, a sprema se i protuprosvjed. Poruku za jedne i druge ima i policija.

Ugasite trnjanske krjesove - poruka je šefa Domovinskog pokreta gradonačelniku Tomaševiću.

“Ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrepčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću, nego su je platili pod nacistima”, rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Sukob zbog Trnjanskih krjesova Foto: DNEVNIK.hr

Tomašević je oslobođenje Zagreba obilježio polaganjem vijenaca. A zatim i na svečanoj akademiji u Lisinskom. Od tamo je stigao i odgovor Penavi.

“Ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine predstavnici Vlade su bili u Jasenovcu, oni su na danu antifašističke borbe”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba (MOŽEMO).

Živimo u demokratskom društvu - poručio je Plenković, ne zauzimajući strane.

“Da li je baš sad u Hrvatskoj dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve što se događalo? to je sad pitanje. svak bira što slavi, a svak bira i što kritizira”, rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

Ne poričemo i da je sa partizanske strane bilo zločina - tvrde u savezu antifašista!

“Ti zločini odnose se uglavnom na osvete poslije rata. Mi antifašisti ne želimo negirati zločine, ali ti zločini i te osvete ne mogu umanjiti veličinu i značaj narodnooslobodilačke borbe”, rekao je Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista.

I dodaju - desnica u Hrvatskoj postaje sve agresivnija. Kritikama na krjesove pridružili su se i Penavini bivši stranački kolege.

“Njihovo je demokratsko pravo da slave što žele, a moje pravo je da kažem da slave zločin”, rekao je Igor Peternel, saborski zastupnik (DOMiNO).

Reizdanje knjige Slave Ogrizović Foto: DNEVNIK.hr

“Ta tradicija obnovljena kresova je počela 2014. godine, prije 12 godina, ne prije pet kad sam ja postao gradonačelnik, kao drugo ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio i u prošlom mandatu, to ću radit i u ovom mandatu”, rekao je Tomašević.

Najavljeni su i prosvjedi na nasipu gdje će se sve i održavati. Organizatori nisu htjeli pred kamere, ali poručuju:

“Napadi s desna su direktno pod ingerencijom Andreja Plenkovića budući da dolaze iz njegove Vlade. Pa valja njega pitati za komentar. Što se tiče samih Kresova, očekujemo jako puno antifašista i antifašistkinja, građana i građanki, a koji će, kao i svake godine, doći proslaviti oslobođenje Zagreba od fašizma”, rekli su iz Mreže antifašistkinja Zagreba.

Policija je već najavila da će snimati i prosvjede, ali i Trnjanske krjesove

A u Zagrebu, u knjižnici koja nosi ime antifašističkog borca Bogdana Ogrizovića, predstavlja se re-izdanje knjige njegove udovice Slave Ogrizović - Zagreb se bori. U knjizi se kroz potresna svjedočanstva opisuje kako je izgledao život u Zagrebu tijekom NDH.

“Jako puno mi znači ponovno izdanje ove knjige. Prvo, zato jer je ovo 50. godišnjica smrti moje bake, a kao drugo skoro je i 50. godišnjica prvog izdanja knjige”, rekla je Marina Dimić Kepeski, urednica knjige, a ujedno i unuka autorice.

Marina Dimić Kepeski, urednica knjige Foto: DNEVNIK.hr

Kaže da kada je saznala da postoji interes da se knjiga ponovno izda se iznenadila jer sve što se događalo prošle godine je išlo u nekom drugom smjeru.

“Re-izdavanje te knjige mi je bio simbol da neke stvari nikada neće bit zaboravljene i da postoje mjesta i ljudi koji neće zaboraviti što je zapravo bitno”, rekla je.

Najpotresniji dio knjige je za nju kaže onaj kada joj je djed uhićen, a godinu dana nakon i obješen. Pogađa ju i dio gdje njena baka opisuje kako se osjećala te kako ga je ona sama skinula s vješala, iako nije smjela.

“Ona je morala pobjeći zato što je u to vrijeme bilo tko tko je bio osuđen, njegova obitelj je odgovarala za pojedinca”, nadodala je.

Kaže kako je vlast tim vješanjem napravila potpuno suprotno od onog što su htjeli. I upravo je to ono što knjiga opisuje – jednu antifašističku borbu i borbu oslobođenja Hrvatske.