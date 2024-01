Vlasnica ugostiteljskog objekta godinama bacala smeće u speleološki objekt: Otkrio je jedan detalj

Zbog 17 kubika smeća bačenih u jamu kraj Kloštra u Istri, pala je prva hrvatska presuda ikad zbog zagađivanja speleološkog objekta.

Iz jame speleolozi su izvukli i gomilu ugostiteljskog otpada: ledomata, stolnjaka, ali i dvadesetak cjenika sa jasno napisanim imenom ugostiteljskog objekta.

"Vlasnik se nije očitovao kako je njegov otpad, odnosno, stvari završili u speleološkom objektu nakon čega smo mi odlučili podignuti prekršaju prijavu", rekla je Andrea Deklić, glavna čuvarica prirode JU Natura Histrica.

Suđenje je trajalo godinu dana, "vlasnica otpada", koja nije bila raspoložena za razgovor i na sudu se branila šutnjom.

"Tu smo imali sreću u nesreći, znači da smo pronašli podatke, inače preko otpada teško je doći do počinitelja. To je praktički neki presedan, preko otpada došli smo do počinitelja", napomenula je Deklić.

Koji je proglašen krivim, i koji je zaradio minimalnu kaznu od 1320 eura. Mala kazna, kažu, ali je dobar početak. Jer Hrvatska je doslovno, i ispod i iznad površine zatrpana smećem, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Nažalost, vrlo su rijetke takve presude i kazne zato što je teško utvrditi tko je zagadio određeni speleološki objekt. Isto tako nije stvar samo sa takvim objektima nego općenito sa prirodom", objasnio je Marko Košak iz Zelene akcije.

U Hrvatskoj se zna za oko 10 tisuća krških špilja i jama. Više od 10 posto ih je u katastrofalnom stanju. Desetljećima su zatrpavane tonama otpada i služe kao divlji deponiji.

"Ako se voda cijedi preko divljeg deponija koji sadržava sve moguće, što možete zamisliti, ta voda se cijedi u krške vodonosnike iz kojih onda napajamo naše izvore, crpilišta, bunare", istaknuo je Ruđer Novak iz Čuvara podzemlja.

"I dalje bacaju, sad smo čistili jednu jamu kod Baredina i tamo smo našli jako puno novog smeća, prije godinu dana toga nije bilo. Gdje auto može proći, tu će biti smeća, uglavnom je tako pravilo", napomenuo je Krešimir Terzić, čuvar prirode JU Natura Histrica.

Neka pravilo u kažnjavanju zagađivača bude ova kloštarska presuda.

