Pale su cijene sirovina, hoće li pojeftiniti i hrana? Građani sumnjičavi, a ministrica odgovara: "Neće se smanjivati odmah"

Kilogram brašna 2,80, jedno jaje 98 lipa, kilogram pilećeg zabatka manje od 20 kuna. Ne, ovo nije reprizirani prilog iz 2021. godine. Ovo su veleprodajne cijene hrane u Hrvatskoj u prvom tjednu 2024.

"Poljoprivredne sirovine su pale po izuzetno visokim stopama, to je i kod nas na našem tržištu, kukuruz 50 posto, pšenica 40 posto, soja 35", rekla je Zvjezdana Blažić, stručnjakinja za prehrambenu industriju.

Je li onda napokon došao kraj inflaciji hrane?

"Pale su cijene energenata, pale su cijene umjetnih gnojiva. Znači sve to su pokazatelji da bi trebalo doći do snižavanja ostalih proizvoda", dodala je Blažić.

Pročitajte i ovo IZJAVA NAKON SASTANKA Malenica otkrio što je sve ponudio sucima, čeka se njihov odgovor

Kod nekih proizvoda to se već dogodilo. Cijena kilograma gauda sira u veleprodaji je gotovo 30 posto niža nego lani. Pa se onda nameće logično pitanje:

Ako je veleprodajna cijena brašna pala 25 posto u odnosu na lani, ako je cijena jaja otprilike 15 posto niža, a cijena maslaca negdje tri do četiri posto niža, je li onda realno očekivati niže cijene pekarskih proizvoda nego što su one bile lani?, donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Ne, jer naš je mentalni sklop takav, ma to je nemoguće, trgovci dižu kako oni hoće", rekli su nezadovoljni građani.

Pročitajte i ovo obljetnica reintegracije Podunavlja Od mirne reintegracije prošlo je 26 godina, no Vukovarce se i dalje razdvaja: "Djecu treba zbližavati, politika se to ne usudi učiniti"

Skepsu građana lako je razumjeti. No, ministrica poljoprivrede poziva na strpljenje.

"Kako je inflacija dolazila najprije se ogledala u cijenama sirovina, zatim u proizvodnji da bi se prelila i na potrošnju, znači tako je isto za očekivati da se neće smanjivati odmah u danu, u svim segmentima lanca", objasnila je Marija Vučković, ministrica poljoprivrede.

Potrošači su posljednji u lancu, pa će potrajati dok pad cijena dođe do njih. I to ako samo ako prije toga ne dođe do neke nove globalne krize.

Pročitajte i ovo trese li mu se fotelja? Oglasio se HDZ-ovac ulovljen u noćnom klubu s investitorima, evo kako je objasnio susret s ljudima kojima izdaje odobrenja

"Imamo veliku uvoznu ovisnost, Tako da ako dođe do poremećaja na inozemnim tržištima, mi ih nismo uvijek u mogućnosti amortizirati vlastitom proizvodnjom", poručio je Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore.

Postoji još jedan način kako se može ubrzati pad inflacije hrane, međutim...

"Nije baš za očekivati da će se širiti liste proizvoda sa kontroliranim cijenama", napomenula je Vučković.

Pa onda nije ni građanima za očekivati jeftiniju hranu. Realno, jeftinijoj hrani doista se ne treba nadati.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.