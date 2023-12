Kakva će biti odluka? Završilo ispitivanje BBB-a u Grčkoj: "To bi mogla biti otegotna okolnost"

Završilo je ispitivanje pripadnika Bad Blue Boysa na sudu u Grčkoj. Jesmo li bliže danu kada bi se pritvoreni Boysi mogli vratiti u Hrvatsku uživo iz Atene otkriva reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

"Odluka o tome hoće li na slobodu ili neće je na sudu, a sud zasad ne otkriva tu odluku. Obavijest od suda čekaju i odvjetnici. Treba reći da ovo ispitivanje koje je trajalo tri dana nije povezano s tom odlukom. Ovdje su Boysi nadopunjavali svoju obranu, oni su objašnjavali sudu i tužiteljstvu zašto su došli u Grčku, branili su se da oni nisu došli napasti nego da su oni zapravo bili napadnuti", izvijestila je reporterka.

"S obzirom da ih se više ne tereti za ubojstvo, znamo da je ovdje bilo smrtno stradavanje 29-godišnjeg navijača AEK-a i da je za to osumnjičen jedan drugi navijač AEK-a, čini se da su odvjetnici zaključili da je ovo vrijeme kad bi mogli zatražiti od suda da ih se pusti iz istražnog zatvora", dodala je Krajinović.

"Ono što jesmo doznali jest da je za dio njih taj prijedlog sucu na stol stigao prije dva tjedna i očekuje se da bi odluka suda mogla uslijediti u idućim danima. No, nitko ne želi prejudicirati i reći kad će se to točno dogoditi, čekaju taj potez suda", istaknula je.

Krajinović je napomenula da bi oni Boysi koji već od ranije imaju kaznenu evidenciju mogli duže čekati na odluku suda.

"Odvjetnik Kaimenakos koji zastupa većinu njih, rekao nam je u da je srijedu iz Hrvatske stigla dokumentacija oko 200 stranica. To treba prevesti, to će i potrajati, a onda je pitanje hoće li ih i pustiti. To bi mogla biti otegotna okolnost za njihovo puštanje iz istražnog zatvora. U svakom slučaju ako sud donese odluku da netko ide van, to bi trebalo biti najvjerojatnije uz mjere opreza, a moguće i uz jamčevinu. Jamčevina bi mogla dosezati iznose od više tisuća eura, to su sve opcije koje su otvorene", poručila je reporterka.

"Sad čekamo odluku o prijedlogu za ukidanje istražnog zatvora, da izađu ili jamčevinom ili s mjerama opreza", rekao je Athanasios Kaimenakis, odvjetnik većine navijača Dinama i na pitanje kada to očekuju odgovorio je:

"Ne znam, ima jako puno prijedloga za ukidanje istražnog zatvora koji se moraju razraditi. Prijedlozi su individualizirani i jedan prijedlog je za jednu osobu pa bi to moglo potrajati. Nisam optimističan, nisam pozitivan, nisam negativan. Ja sam borac i borim se. Ako stvari ne prođu dobro, nastavit ćemo se boriti".

Nastavak istrage

"Istraga se nastavlja, znači oni neće biti oslobođeni optužbi za što ih se tereti ovdje u Grčkoj samim izlaskom na slobodu iz zatvora, u njemu su već četiri mjeseca i istraga može potrajati još mjesecima i godinu dana, tužiteljstvo za to ima rok 18 mjeseci", objasnila je Krajinović.

"Najteže za što ih se tereti je zločinačko udruženje, to su ozbiljne zatvorske kazne do 10 godina zatvora. Obrana uporno tvrdi da za to nemaju dokaza, a u međuvremenu je uvršteno novo djelo, točka sudjelovanja u tučnjavi u blizini stadiona sa smrtnim ishodom. Za obranu je to dobro, čini se da bi to bila najbolja moguća opcija da ih se tereti za to, jer naime to je nešto što se dogodilo, to nitko ne može negirati, ali to je prekršajno djelo, nije kazneno", istaknula je reporterka.

"Inače u međuvremenu, ono što smo doznali da se dogodilo, a znamo i do sad da nisu terećeni za ovo sudjelovanje u neredima navijači AEK-a. Sad doznajemo u međuvremenu da su četvorica navijača AEK-a osumnjičena, da ih se tereti za ista djela za koja se tereti Boyse osim što ih se ne tereti za zločinačko udruženje, jer kako smo čuli oni su ipak tu bili na domaćem terenu pa ih se za to djelo ne tereti", zaključila je Krajinović.

