Ruska televizija emitirala je snimke za koje tvrdi da prikazuju borbeno vozilo Bradley, američke proizvodnje. Vozilo su navodno zarobili na bojišnici u ukrajinskoj Luhanskoj oblasti, nakon što ga je Ukrajinska posada napustila.

Voditelj emisije u udarnom terminu na ruskom Prvom kanalu je ukazao na to da će zarobljavanje Bradleyja u funkciji, jednog od nekoliko desetaka koje je Washington poslao Ukrajini ove godine, omogućiti ruskim snagama da ustanove njegove ranjivosti.

Prilog je sadržavao intervjue s nekoliko neidentificiranih maskiranih pripadnika dvaju timova zaduženih za zarobljavanje vozila.

‼️🇷🇺🇺🇸 Russia's channel 1 shows off a trophy #Bradley made in 2022 with total only 240km on the odometer. #Russia #USA pic.twitter.com/vGa0VnPvB9