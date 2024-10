Završen nadzor u bivšoj školi devetogodišnjaka: Dnevnik Nove TV doznao da inspekcija priprema rigoroznu kaznu

Očajni, ogorčeni i iscrpljeni zbog loptanja institucija, pobunjeni roditelji traže hitno rješenje problema. Dok se djeci ne omogući sigurna i neometana nastava, jasni su - u školu neće ići.



"Sad smo u fazi da sve nadležne institucije lancu prebacuju odgovornost s jednih na druge, što je nama neprihvatljivo. Izričito tražimo da se u roku od 24 sata osigura našoj djeci ustavno pravo da krenu u školu", kaže otac učenika.

Ministarstvo od svega pere ruke i upire prstom u Grad, koji sad treba donijeti novu odluku o primjerenom obliku školovanja za dječaka. Oni pak čekaju da školske stručne službe prikupe medicinsku i zdravstvenu dokumentaciju na temelju koje mogu dalje postupati.

"Gradski ured drugi je na potezu, da tako kažem, nakon što od stručnog povjerenstva škole dobijemo takav zahtjev i očekujemo da će to biti ovaj tjedan. Prema svemu što sada znamo, to doista upućuje na to da će biti izdano novo rješenje, odnosno rješenje koje će upućivati na novi, primjereniji oblik školovanja, ali to se ne može prejudicirati", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika.

To su mogli na temelju već postojeće dokumentacije prikupljene u protekle dvije škole, odgovaraju im iz Ministarstva. U svakom slučaju, pitanje je koliko će postupak potrajati jer na novo rješenje roditelji dječaka imaju pravo žalbe, a tek ga onda može potvrditi Ministarstvo.

"Neki su nam rokovi obećani, međutim nikakva konkretna rješenja i dalje nismo dobili. Propusti itekako postoje. Tko je što propustio, nije na nama da utvrdimo, ali želimo da se to utvrdi", poručuje majka učenika.

Da je ova situacija pokazatelj urušavanja cijelog sustava, kažu iz Sindikata hrvatskih učitelja. Iznose i ozbiljne optužbe, na što je odmah reagiralo Ministarstvo obrazovanja.

"Za nas zaposlenike vrši se sustavna prijetnja", kaže Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja.

Što su institucije rekle na te prijetnje?

"Ha, institucije, tko kaže da su institucije morale reći na prijetnje, možda su institucije bile te koje su vršile pritisak. Dakle, institucije, da bi sa sebe makle odgovornost, često traže odgovornost u zaposlenicima škole želeći prebaciti lopticu s neefikasnog sustava", dodaje Tuškan.

"Molim Vas detaljne informacije o navodnim prijetnjama djelatnicima škole kako bismo o tome mogli obavijestiti policiju i zatražiti mjerodavno postupanje. Molim Vas da što prije dostavite odgovore tko je, kome i kada prijetio", poručili su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Čeka se i kad će prosvjetna inspekcija dostaviti informacije o tome što je nadzor utvrdio u bivšoj školi dječaka. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, nadzor je završen te su utvrđene brojne nepravilnosti, te je zbog toga prosvjetna inspekcija predložila - razrješenje ravnateljice.

