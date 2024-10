Dok Ministarstvo obrazovanja trenutačno pere ruke od svega i čeka da Grad donese novu odluku o primjerenom obliku školovanja za učenika za kojeg tvrde da ima problema u ponašanju, iz Grada odgovaraju kako čekaju da školske stručne službe prikupe medicinsku i zdravstvenu dokumentaciju na temelju koje mogu dalje postupati.

"Znači sad smo u fazi da sve nadležne institucije lancu prebacuju odgovornost s jedne na druge što je nama neprihvatljivo. Izričito tražimo da se u roku od 24 sata osigura našoj djeci ustavno pravo da krenu u školu", ispričao je otac jednog od učenika koji bojkotiraju nastavu.



"Neki rokovi su nam obećani, međutim, nikakva konkretna rješenja i dalje nismo dobili", ispričala je majka jednog od učenika koji bojkotiraju nastavu.



"Gradski ured je drugi na potezu da tako kažem nakon što od stručnog povjerenstva škole zadobijemo takav zahtjev i očekujemo da ćete ovaj tjedan. Prema svemu što sada znamo to doista upućuje na to da će biti izdano novo rješenje, odnosno rješenje koje će upućivati na novi primjereniji oblik školovanja, ali to se ne može prejudicirati", objasnila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.



