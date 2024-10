Institucije i dalje nisu riješile slučaj problematičnog devetogodišnjaka čijim su prebacivanjem iz škole u školu problem neuspješno pokušavali izbjeći riješiti. No to je sada dovelo do zapetljane situacije zbog čijeg će se rješavanja ozbiljno morati uključiti.

Učenici zagrebačke škole, treće po redu, koju pohađa problematični učenik bojkotiraju nastavu već četvrti dan, ravnatelj je dao ostavku, dogovor se ne uspijeva postići ni s roditeljima prozvanog dječaka, a brojne škole diljem Hrvatske šalju poruke podrške i solidariziraju se s nastalom situacijom. Odgovornost se i dalje prebacuje kao vrući krumpir, a rješenje s nestrpljenjem očekuju svi akteri.

"Koliko još razreda treba nestati?" u poruci podrške napisali su iz osnovne škole koju je problematični učenik ranije pohađao.

Kako se sada čini, idući je na potezu Hrvatski zavod za socijalni rad, čijem je područnom uredu Ministarstvo obrazovanja poslalo dopis kojim traži da Gradskom uredu za obrazovanje dostavi cjelokupnu dokumentaciju o psihofizičkom funkcioniranju učenika kako bi mu se osigurao primjeren oblik obrazovanja, objavio je Jutarnji.

U srijedu je Ministarstvo poslalo požurnicu Gradskom uredu tražeći da preispita rješenje iz veljače prema kojemu dijete pohađa nastavu u redovnom razredu po individualiziranom programu. U dopisu stoji i da smatraju da postojeće rješenje ne odgovara učenikovim potrebama i mogućnostima.

