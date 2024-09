U napadu ubijene majka i tri kćeri, samo je otac preživio

Sedmero ljudi, uključujući troje djece, ubijeno je u prekonoćnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i projektilima u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu, blizu granice s članicom NATO saveza Poljskom, rekli su lokalni dužnosnici u srijedu.

Do napada, u kojem su također oštećene povijesne zgrade u središtu grada, došlo je dan nakon najsmrtonosnijeg pojedinačnog napada ove godine kada je Rusija dvama balističkim projektilima pogodila vojni institut u Poltavi, pri čemu je ubijeno 50, a ranjeno više stotina ljudi.

Gradonačelnik Lavova Andriy Sadovy objavio je da su u napadu poginule majka i njezine tri kćeri. Osgtao je živ samo otac obitelji.

"Nakon današnjeg napada samo je Jaroslav na ovoj fotografiji ostao živ. Njegova supruga Evgenija i njihove tri kćeri — Jarina, Darina i Emilija — umrle su u vlastitom domu", rekao je gradonačelnik.

Napomenuo je da je Yaryna Bazilevich imala 21 godinu.

"Rusija u središtu Europe istrebljuje cijele obitelji Ukrajinaca. Rusi ubijaju našu djecu, našu budućnost", dodao je Sadovy.

Of all the people on this photo, only the man survived today's Russian missile strike. Yaroslav's wife Evheniia and their three daughters Yaryna, Daryna, Emilia died in their home - Lviv mayor. RIP. This is beyond awful, beyond painful. https://t.co/P9q5NPzfTO pic.twitter.com/DE3YQKqKFy

💔This father is now the only survivor of his family after russias attack on Lviv last night.



His wife Evgenia and three daughters - Yaryna, Darina and Emilia - were all murdered when the russian missile hit their home.



Щирі співчуття 😔#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/Dgu0yrXfpA