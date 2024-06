Bauk o novom šefu ili šefici SDP-a: "Ovog puta se nadam..."

Grbin je u ponedjeljak rekao kako se neće ponovno kandidirati za predsjednika SDP-a, no stranku će voditi do unutarstranačkih izbora, koji se očekuju na jesen. Podsjetimo, Grbin je najavio, da će, ne uspije li SDP formirati Vladu, odstupiti s čela stranke.

U središnjici SDP-a je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac koja je rekla kako bi mnogi na čelu stranke željeli vidjeti Biljanu Borzan. Podsjetila je kako je ona izjavila da nema takvih ambicija.

Štrbac je mogućim Grbinovim nasljednicima razgovarala s Arsenom Baukom.

On se složio s ocjenom, odnosno četvorkom, koju je samom sebi za mandat na čelu stranke dao Grbin.

"Složio bih se s time, mislim da je SDP u boljem stanju nego što je bio 2020. kada Peđa Grbin izabran za predsjednika. On je sam ispred sebe postavio letvicu da ako ne formiramo vladu da se neće kandidirati na unutarstranačkim izborima i to je danas ponovio", rekao je Bauk i izrazio nadu da će predstojeći unutarstranački izbori proći s puno manje tenzija nego što su to bili posljednja dva puta.

"U našoj povijesti još ni jedan predsjednik SDP-a nije postao premijer bez da je barem jedan put prije toga izgubio izbore. Nadam se da će ovaj sljedeći ili sljedeća koji dođe postati premijer bez izgubljenih izbora", rekao je.

Nije htio otkriti koga vidi na čelu stranke, ali se, kaže, nada da će članovi prilikom glasanja birati nekoga tko može pobijediti na izborima.

"Vidim nekoliko kolegica i kolega koji bi mogli biti uspješni predsjednici, ali bez da oni to žele nema smisla da ih se gura", rekao je.

Naglasio je da tenzija kakve su u SDP-u bile 2020. na ovim unutarstranačkim izborima neće biti. Ocijenio je da je uključivanje predsjednika Zorana Milanovića u kampanju za parlamentarne izbore pomoglo stranci.

Pojasnio je da je rok za održavanje unutarstranačkih izbora 17. listopada.

"Sasvim je sigurno da će se izbori održati, možda koji tjedan ili čak i mjesec prije roka", poručio je Bauk.

