Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je tijekom zadnjeg dana jesenskog zasjedanja niz opomena u parlamentu, a situacija je u pojedinim trenucima bila na rubu fizičkog sukoba.

Glasanjem o dosad raspravljenim točkama saborski zastupnici završili su jesensko zasjedanje Sabora i otišli na stanku od mjesec dana. Među posljednjim točkama za glasanje bio je i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji je usvojen sa 77 glasova "za" i 27 "protiv".



Uoči glasanja uslijedili su zahtjevi za stankama, a u burnoj raspravi koja je u pojedinim momentima bila i u na rubu fizičkog sukoba, predsjednik Sabora Gordan Jandroković dao je opomene nekoliko zastupnika i zastupnica.



Onima iz MOST-ovih redova Marinu Miletiću, Mariji Selak Raspudić, Miru Bulju i Nikoli Grmoji, SDSS-ovu Miloradu Pupovcu, te Ivani Kekin i Sandri Benčić iz Kluba zeleno-lijevog bloka oduzeo je i pravo govora do kraja glasanja.



Kao što to i inače često biva, opomene i oduzimanje prava govora zaredale su jer su pojedini zastupnici i zastupnice opet prijavljivali povredu Poslovnika iako nije bila o tome riječ već su komentirali i replicirali jedni drugima.



"Svi zloupotrebljavate povrede Poslovnika!", upozoravao ih je Jandroković, ali sluha ni ovaj put nije bilo, pogotovo ne u užarenoj atmosferi izglasavanja Zakona protiv kojega se istovremeno dijelom prosvjedovalo i ispred Sabora na Markovu trgu.



Kad se u jednom trenutku za povredu Poslovnika javio i Davor Dretar, Jandroković je poručio: ''Kolega Dretar vi ste bez opomene, pokušajte preživjeti''. No nakon izlaganja i Dretar je dobio opomenu zbog zlouporabe povrede Poslovnika.