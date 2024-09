U očekivanju stambene strategije: "Porez na nekretnine neće pomoći, treba graditi stanove za javni najam"

Porez na nekretnine i u srijedu je bio jedna od glavnih tema među saborskim zastupnicima pri čemu se svi zalažu za priuštivo stanovanje te ističu važnost investiranja izgradnje stanova za javni najam kako bi se olakšalo stambeno zbrinjavanje, pogotovo za mlade.

Sandra Benčić (Možemo!) poručila je da porezni teret koji je sada na radu treba prebaciti na nekretnine i kapital, ali na način da se oporezuje nekretninsko bogatstvo. To ne znači, pojasnila je, da treba oporezivati one koji imaju stan i vikendicu ili kući i vikendicu jer je to za nas pitanja nekakvog temeljnog dobrog života. "Od treće nekretnine nadalje trebamo progresivno oporezivati, što znači da stopa poreza ne može biti ista za onoga koji ima jedan stan kao i za onoga koji ima šest ili 10 nekretnina", poručila je na konferenciji za medije.

"Ako želimo oporezivati nekretninsko bogatstvo s ciljem preraspodjele tog bogatstva, ali i smanjenja poticaja za špekulativno ulaganje u tržištu nekretnine, to treba riješiti progresijom”, smatra Benčić. Istaknula je i da bi sredstva prikupljena tim porezom trebalo usmjeriti u fond kako bi se riješio problem nepriuštivosti stanova, kako na državnoj tako i na lokalnim razinama. Iz tih bi fondova, navodi, trebalo investirati u gradnju stanova za javni najam, ali i u obnovu stanova koje su u državnom vlasništvu, kako bi ih mogli staviti na tržište za mlade obitelji, za povoljni najam koji je u kategoriji tzv. priuštivog najma.

Napomenula je da su kategoriju priuštivog najma uveli u gradu Zagrebu, što znači da nemaju samo socijalne nego i priuštive stanove. Benčić je napomenula da su u Zagrebu uveli i pravilo da nema prodaje gradskih stanova jer im je, ističe, cilj da raste fond javnih stanova. Upozorila je da HDZ-ova vlast, kroz različita ministarstva, agencije i zavode ima brojne natječaje za prodaju stanova koji su u državnom vlasništvu što, ističe, treba odmah zaustaviti, ne samo da se ne bi išlo u gradnju novih stanova nego da bi se u funkciju stavilo ono što je mrtvi kapital ove države već 30 godina.

Puljak: Drastično smanjenje broja općina i gradova na oko 120 jedinica

Marijana Puljak (Centar) na konferenciji za medije iznijela je primjedbu na raspodjelu prihoda od poreza na nekretnine u omjeru 80:20 između lokalne samouprave i države te porezno oslobađanje povratnika u Hrvatsku.

"Istina je da većina prihoda ostaje lokalnoj jedinici koja je ubrala porez, no ovih 20 posto koje ide u državnu kasu, po najavi ministra, služit će za tzv. ispravak fiskalnih nejednakosti među općinama i gradovima. To samo znači da se na ovaj način podržava opstanak financijski neodrživih jedinica lokalne samouprave. Hrvatska ima čak 428 općina, od kojih je 60 posto potpuno neučinkovito i ne pruža nikakve javne usluge građanima, upozorila je.

Sav proračun tih općina, kaže, odlazi na plaće načelnika i podobne administracije, dok građani nemaju pristup osnovnim uslugama kao što su vrtići, škole ili zdravstvene ustanove i ovaj porezni model zapravo financira politički nepotrebne jedinice i njihovu administraciju umjesto da se usmjere na efikasniji teritorijalni ustroj koji bi donio veće koristi građanima.

Stranka Centar zalaže se za drastično smanjenje broja općina i gradova na optimalnih oko 120 jedinica koje bi mogle osigurati kvalitetne javne usluge, a ovakav sustav samo produbljuje postojeće nepravde, kazala je. Puljak je mišljenja da porez na nekretnine neće dovesti do smanjenja cijena stanova nego je potrebno aktivno raditi na povećanju ponude stanova za dugoročni najam, što bi trebalo uključivati poticanje izgradnje novih stambenih jedinica.

Promašenom je ocijenila i mjeru kojom bi povratnici u Hrvatsku bili oslobođeni plaćanja poreza na dohodak pet godina, s ciljem poticanja povratka iseljenika jer istraživanja pokazuju da iseljavanje iz Hrvatske, a od 90-tih do danas smo izgubili milijun ljudi, nije uzrokovano visokim porezima, već korupcijom, nepotizmom i nejednakim prilikama na tržištu rada. Naši ljudi bježe od korupcije i idu u zemlje s većim troškovima života, većim porezima, višom cijenom vrtića, napomenula je, dodavši da povratnici neće biti privučeni poreznim olakšicama sve dok se ne riješe temeljni problemi društva i dok vladaju podobni, a ne sposobni.

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) je kazao da bi novac koji se prikupi iz poreza na nekretnine usmjerio za mlade da se mogu stambeno zbrinuti, bilo da je riječ o kupnji ili najmu i vjeruje da će zakon ići u tom smjeru.

