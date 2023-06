Zastoj vlakova u Zagrebu i okolici: Doznajemo što je uzrokovalo pad mreže

U popodnevnim satima, nedugo prije 17 sati, stali su vlakovi koji su krenuli s Glavnog kolodvora u Zagrebu, javili su nam čitatelji. Od radnika Hrvatskih željeznica čuli su da se radi o padu mreže.

Željka Miša iz HŽ Infrastrukture pojasnila nam je da je pala kontaktna mreža na jednom dijelu pruge.

"Došlo je do oštećenja kontaktne mreže između Sesveta i Dugog Sela na lijevom kolosjeku. Kako je to duga prometnica na kojoj prometuje velik broj vlakova moguće je da je došlo do gužve", rekla je za DNEVNIK.hr.

Kvar je nastao nastao kad je jedan putnički vlak potrgao kontaktnu mrežu, a ubrzo će biti otklonjen..

"Ovim putem ispričavamo se svim putnicima zbog neugodnosti i čekanja", poručila je Miša.