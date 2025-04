S novim prometnim rješenjima, gradske prometnice trebale bi lakše disati.

Nova prometna pravila već su započela u Žajinoj ulici i to na način da je ukinuta jedna prometna traka koja se najčešće koristila za nepropisno parkiranje sada je na tom mjestu 30 novih parkirnih mjesta

"Ta rješenja će unaprijediti propusnu moć i smanjiti gužve", rekao je

Marko Šoštarić, Fakultet prometnih znanosti, dekan.

Velike promjene dogodit će se i na rotoru Zapruđe, on postaje turbo rotor što će to točno značiti za vozače, značit će to da će biti manje prestrojavanja, postavit će se i nova prometna regulacija koja će vozače upozoravati na nailazak tramvaja, sve to zajedno trebalo bi poboljšati i pojačati protočnost prometa u ovom dijelu grada.

Manje prestrojavanja, znači više sigurnosti za pješake.

"Željeli su se prestrojiti, a to su onda radili na način da su se uguravali u jedne i druge i na taj način se događalo ugrožavanje pješaka budući da su ljudi tu onda bili fokusirani i gledali glavom preko ramena, a naletavali na pješake", rekao je Andro Pavuna, grad Zagreb pročelnik za promet.

"Turbo rotor može biti bolje rješenje za tu lokaciju, ali moramo voditi brigu o sigurnosti pješaka u zonama svih raskrižja i na takvim prometnicama gdje imamo veći broj prometnih traka na kojima se može razvijati veća brzina pothodnici su nužni", rekao je Šoštarić.

Velike gužve trebale bi se riješiti i na Jadranskom mostu i to prvenstveno iz dva smjera, iz smjera Savske ulice, odnosno Selske ulice, konkretno produžit će se zeleno svjetlo iz smjera Selske gdje su redovi i čekanja znali biti čak do Horvaćanske.

"Ovo će sigurno nekoliko godina značajno olakšati život ljudima na zapadu grada, ali bome i ulazak u grad preko ovog mosta koji je nažalost najopterećeniji most u Zagrebu", rekao je Pavuna.

Na Zagrebačkoj aveniji u planu je otvoriti novo raskrižje s ulicom Frangeša Mihanovića i to na način da se iz smjera sjevera može skrenuti direktno lijevo, struka kaže da će ovdje 99 automobila u jednom satu moći proći bez ometanja prometa na Zagrebačkoj aveniji, a valja istaknuti da ovim dijelom prolazi čak šest linija zagrebačkih autobusa.

"Očekujemo značajan promet. Evo imamo nekakve projektantske procjene koliko se tu očekuje čak 45 posto veća protočnost prometa u korist Zagrebačke ceste to je ekvivalent kaže koloni od 600 metara vozila", rekao je Pavuna.

Uz ove, nekoliko je inovacija i na istoku grada, a sve zajedno trebalo bi biti do proljeća iduće godine.