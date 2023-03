Dok se u Rijeci još uvijek slažu dojmovi akcije uklanjanja mine, pred službama je novi izazov. Aviobomba iz Drugog svjetskog rata čeka svoju neutralizaciju. Dnevnik Nove TV ima odgovor zašto je najviše eksplozivnih sredstava pronađeno baš u zapadnom dijelu grada.

Nova avionska bomba pojavila se u Rijeci i to je slučajan nalaz iz prošlosti na cesti riječke budućnosti. "Djelatnik koji je radio na bageru ju je iskopao, nije znao o čemu se radi, čak je mislio da je stari bojler", rekao je ovlašteni predstavnik Hrvatskih cesta Martin Abramović.

Na tom su mjestu radovi u potpunosti zaustavljeni radi sprečavanja vibracija, kazao je. Bomba je pod stalnim nadzorom zaštitara. Od petka mami znatiželjne poglede susjeda. Samo nekoliko metara dalje, 2010. godine, u vrijeme gradnje trgovačkog centra, stali su radovi zbog slične bombe.

"Nije mi baš svejedno, moram priznati, ovo je već druga bomba u blizini i ne bi me čudilo da nađu još koju, po mogućnosti ispod moje kuće", rekla je Lorena te davne 2010. godine.

Često u Rijeci tijekom radova izlaze kosturi burne povijesti.

"U ožujku 2013. godine s plaže je izvađena mina, a s lukobrana još tri avionske bombe. U veljači 2020. godine pronađena je i neutralizirana pola tone teška avionska bomba s gradilišta novog stambenog kompleksa. Sve na zapadu grada", mogli smo čuti te 2013. godine.

"Zato što je tamo blizu tvorica Torpeda koja je proizvodila Torpeda za vojne snage, tako je rafinerija nafte Rijeka koja je isporučivala goriva za vojne snage, tamo je blizu i brdogradilište 3. maj tada Cantireri navali onu su proizvodili ratne vojne brodove prema tome to su postrojenja koja su po nekoj logici ratnoj morala biti žestoko uništena", rekao je Velid Đekić iz Muzeja Grada Rijeke.

Kiša bombi najjača je bila od 1943. do 1945. godine.

"Nekad su napadi iz zraka trajali 15 minuta, a nekad satima i pauza, nekad je val trajao danaima. Treba uzeti u obzir da je bilo napada i s tla pri tome mislim na Njemačke snage koje su se 2. i 3. svibnja 1945. godine povlačile pred partizanima, onda su oni masovno postavljali mine. Interesantan je podatak da je današnji brod Galeb zadnje godine rata, zadnje dvije plovio u Njemačkoj mornarici kao minopolagač, samo on je u Kvarnerskom zaljvu ispustio 5000 protubrodskih mina", rekao je Đekić.

Kada će ova posljednja pronađena bomba i kako biti izmještena i neutralizirana policija još ne otkriva. Neslužbeno, sutra ili prekosutra.

Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga razgovarala je sa privezivačima i odvezivačima, odnosno peljarima bombe uništene u nedjelju. Robert Stjelja i Dean Kinkela bili su peljari bombe.

"Dojmovi su još uvijek na snazi. Ima dana, pa će se i dojmovi slegnuti", rekao je Stjelja.

O zadaćama Kinkela kaže: "Zadaće su nam bile privezati bovu i otegliti je na otvoreno more kako bi je mogli detonirati, da bude ono što je Rijeka sada. Napokon su ljudi sretni i veseli i šeću se. Uz ono tmurno jutro, evo pretvorilo se u nešto lijepo. Za nas lijepa priča", kazao je.

"Posao je bio jako zahtjevan, oko toga treba velika koncentracija, smirenost. Trebalo je poslu prići hladne glave i da bude sve kako treba i da uspijemo u tom procesu", kazao je Stjelja.

"U tome su jako pomogli specijalne postrojbe. To je za nas novost, za njih je to možda svakodnevno. Samo je trebalo cijelu ekipu smiriti, da se to odradi kako treba i nije bio problema, a to je najbitnije od svega", kazao je Kinkela.

"Oni su jako veliki posao odradili, a mi smo bili samo jedan kotačić", nadovezao se Stjelja.

Eksplozija bi imala nesagledive posljedice: Reporter Dnevnika Nove TV donosi detalje uklanjanja velike opasnosti iz riječke luke

Mina je bila teža od tone. Na pitanje je li bilo straha, odgovaraju: "Mene nije bilo strah i nisam niti u jednom trenutku pomislio na strah, neki su rekli da sam lud, ali sam pomislio na sigurnost ljudi u gradu, ljudi koji tu piju kavu, djecu...netko je taj posao morao odraditi, ispalo je da smo to mi", kazao je Stjelja.

S obzirom na burnu riječku prošlost, novi nalazi nikog ne bi iznenadili. Novi posao neutralizacije čeka. Avio bomba na gradilištu ceste D403.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.