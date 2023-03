Opasnost je vrebala tijekom cijele akcije i nije bilo mjesta za pogreške. Zbog zahtjevne operacije u Rijeci, ronilački parovi su se cijelo vrijeme izmjenjivali.

Protubrodska mina iz Drugog svjetskog rata koja je u nedjelju otegljena iz Riječke luke i uništena, bila je njemačke proizvodnje, imala je 690 kilograma eksploziva, zajedno s aluminijskim kućištem težila je oko 1100 kilograma, a bila je djelomice ukopana na dubini mora od 19 metara.

Takva mina, dugačka 298 centimetara, promjera 70 centimetara, može načiniti veliku štetu, a tijekom akcije izvlačenja bila je opasna cijelim putem iz riječke luke.

Najopasniji dio posla obavili su skromni i samozatajni pripadnici riječke specijalne policije s kolegama iz Zagreba i iz ronilačkog obučnog centra u Malom Lošinju. S jednim od njih razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen.

"Većina njih je u mirovini i kažu da su samo radili svoj posao. To ne smatra većina građana koji ih zove herojima", rekao je Balen.

Nenad Krasny, zapovjednik Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave Primorsko-goranske je rekao da smatra da je to njihov posao. "Mi smo ga izabrali davno i želimo se usavršiti u tome. Kada kažu za njih da su heroji - to su ljudi koji to ne ističu, samozatajni su", komentirao je Krasny.

Priznao je da je bilo straha. "Strah je dobar jer korigira ponašanje ronitelja. Rekao bih da je to poštovanje prema poslu koji rade i saznanje što to može izazvati - ne samo po njegov život nego i po okolinu kao posljedicu", kazao je Krasny za Dnevnik Nove TV.

VIDEO Objavljena snimka eksplozije mine: Snažan prasak more digao visoko u zrak

Komentirao je razliku izvađene mine u nedjelju s ostalima. "Kao da je postavljena s namjerom u centar luke. Da nije deaktivirana na ovaj način, da se nešto dogodilo - izazvalo bi veliku štetu na infrakstrukturi i na građane Rijeke. Druga je specifičnost da se teglila kroz cijelu luku. Opasnost je bila svih 1300 metara dok se nije došlo na vrh lukobrana i krenulo prema otvorenom moru", zaključio je Krasny.

