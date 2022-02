Jedna od najpopularnijih manekenki 90-ih Linda Evangelista, išla je na estetske zahvate i požalila. Od kompanije koju smatra odgovornom za to što joj je lice unakaženo traži 50 milijuna dolara. Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja istražila je zbog čega pacijenti u Hrvatskoj najčešće idu pod nož.

Nakon estetskog zahvata na koji je otišla prije šest godina, umjesto s manje, Linda Evangelista završila je s više masnog tkiva. "Voljela sam biti na modnoj pisti. Sada se bojim naletjeti na nekoga koga poznajem. Ne mogu više ovako živjeti, u sramoti i skrivanju. Ne mogu više živjeti u toj boli i napokon sam se odvažila govoriti", rekla je poznata manekenka.

Miroslav Kinčl, specijalist opće i plastične kirurgije rekao je da će zbog obavljenog zahvata morati ići na liposukciju.

"Prije toga je radila kriolipolizu da bi se te masne stanice otopile. Tretman – laserska, injekcijska ili kriolipoliza – razbije masnu stanicu, to može otići bilo kuda i to nitko ne zna kuda", objasnio je te dodao da to uključuje i vitalne organe: "Mi smo imali slučajeve da su neki vodeći lažni plastični kirurzi reklamirali lipolizu, injekcije, grozne injekcije koje su otapale mast i dobili smo katastrofalne rupe."

Takvi pacijenti često završe u hrvatskim bolnicama. No, u nekim bolnicama mogu se napraviti minimalno invazivni estetski zahvati kao što su aplikacija hijalurona i botoksa. Cijena je oko 30 posto manja nego kod privatnika. Od invazivnijih estetskih zahvata, i dalje je najtraženija operacija grudi, zatim operacije lica.

"Najtraženiji zahvat je korekcija nosa, sljedeći je blefaroplastika, tj. korekcija očnih kapaka, treći je podizanje lica", reporterki Dnevnika Nove TV Barbari Golji rekao je Tomica Bagatin, specijalist maksilofacijalne kirurgije.

No, estetski kirurg trebao bi u glavi imati mali multidisciplinarni tim.

"Moramo biti pošteni prema pacijentima i objasniti da neke stvari ne možemo postići ili da traži nešto što je nemoguće dobiti ili nešto što nema smisla", rekao je Bagatin.

