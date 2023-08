Ima danonoćnu zaštitu tri i pol godine nakon mandata: "Sloboda mi je draža"

Osiguranje se od bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ne odvaja već tri i pol godine otkako je napustila Ured. Uz nju su ovaj tjedan bili i u Ukrajini, odakle je zbog obveza u Međunarodnom olimpijskom odboru završila u Budimpešti. Takvo društvo nije birala, kaže za Dnevnik Nove TV.

"Odluke donose relevantne službe i one su jedine koje mogu davati izjave o tome. Mislim da je upravo zbog same sigurnosti to bolje uopće ne komentirati. A što se mene osobno tiče, sloboda mi je draža", kazala je.



U Banskim su dvorima odobrili da joj se danonoćna policijska zaštita ponovno produlji na nova tri mjeseca, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Pročitajte i ovo Kuće nisu ugrožene FOTO Požar u Podstrani, uz vatrogasce gasi ga i kanader

"Odluke se temelje na procjeni sigurnosno obavještajnog sustava", rekao je predsjednik Vlade Tomo Medved.



O razlozima ne žele govoriti. Pa ni o tome prijeti li joj netko i je li joj život na bilo koji način ugrožen i u opasnosti.

"Pa je, uobičajeno je, imamo i drugih dužnosnika kojima se produžavaju takve mjere ovisno šta su radili prije, kojim informacijama su raspolagali u mandatu. Ne govorimo samo o fizičkoj zaštiti, nego o svemu što je saznala kroz svoj rad i kojim podacima raspolaže i sve što bi moglo utjecati na nacionalnu sigurnost države", kaže stručnjak za sigurnost Kristijan Družeta.

Pročitajte i ovo kod mjesta cirkvena Putnički vlak naletio na kombi i iskočio iz tračnica: Ima ozlijeđenih



Od osoba dobro upućenih u njenu zaštitu može se čuti da je u nekoliko navrata znala nestati da ne znaju gdje je. Dok je bila predsjednica znala je reći kako ne zna koliko ljudi brine o njezinoj sigurnosti.

"Nije to lako, nije tako glamurozno kako izgleda, jer doista svaki put kad želite izići na kavu, kod prijatelja, na večeru, morate pozvati osiguranje da dođe po vas. Ne možete sami, jer oni su odgovorni za naš život 24 sata dnevno", govorila je Grabar Kitarović u siječnju 2018. dok je bila predsjednica.



U MUP u ne otkrivaju koliko sve to plaćaju porezni obeznici. Podaci su tajni.

Neslužbena je procjena za samo jednog dužnosnika, oko 70 tisuća eura mjesečno. Od plaća, dnevnica, putovanja, smještaja, vozila, sve to ulazi u troškove osiguranja...

"Čuvanje zavisi od toga gdje štićena osoba putuje i boravi, ukoliko se nalazi u matičnoj državi, sigurno su ti troškovi niži u odnosu na to ako putuje i ovisno o tome što se u toj državi dešava", dodaje Družeta.



"Zavisi koliko je ljudi u osiguranju, koristimo li dva ili jedno vozilo, putuje li se avionom, brodom ili vlakom, gdje smo smješteni, na kojem mjestu se nalazi ta zgrada", rekao je.

Pročitajte i ovo Više od 40.000 eura kazni Inspektori provjeravali iznajmljivače, pogledajte što su sve pronašli



Za razliku od njezina prethodnika Ive Josipovića, Stjepan Mesić nije se odrekao tjelohranitelja koji često s njim putuju.

S opravdanim razlogom ili ne, službe rade svoje.

Oni koji čuvaju bivšu šeficu države, doznaje ekipa Dnevnika Nove TV, ne paze i na članove njezine obitelji.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.