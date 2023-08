FOTO Požar u Podstrani, uz vatrogasce gasi ga i kanader

Prema informacijama vatrogasaca gori šuma, razno raslinje i maslinici.

Na terenu je više desetaka vatrogasaca JVP Podstrane, JVP i DVD Split, DVD Žrnovnica i kanader, a uskoro bi im se u gašenju trebala pridružiti još dva kanadera. Od vatrogasaca se doznaje da kuće nisu ugrožene jer vjetar koji trenutno puše na tom području nosi požar put vrha brda.

Pročitajte i ovo osuđeni na zatvor Blizanci monstrumi: Udario autom biciklista, s bratom sakrio tijelo, a onda ga je trenutak slabosti koštao slobode

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan izvijestio je za Dnevnik Nove TV o stanju na terenu.

"Zasad nema opasnosti po kuće, zračne snage stigle su tu na teren na vrijeme, tako da dvije kuće za odmor koje se nalaze u blizini su obranjene i zaustavljeno je širenje samog požara prema mjestu gornja Podstrana gdje se nalazi veliki broj i smještajnih kapaciteta i obiteljskih kuća. Sam požar dogodio se na mjestu Perun u Podstrani koja se nalazi tik pored Splita, nešto iza 18 sati, a već nakon dvadesetak minuta stigle su zračne snage, prvo e-traktor, zatim i kanader."

Pročitajte i ovo nesreća na moru Pronađeno tijelo nestalog talijanskog ronioca u akvatoriju Kornata

"Oni i dalje gase, pokušavaju do noći, a ostalo je još jedno možda sat, sat i pol da saniraju taj teren kako se požar tijekom noći ne bi gasio. U svakom slučaju na ruku vatrogascima ide i vrijeme, trenutno je vjetar stao. Na terenu su uz vatrogasce, naravno i DVD Podstrana i javne postrojbe Podsrtrana, njihovi kolege iz Žrnovnice, Splita, stigli su i iz Dugog rata. U svakom slučaju čini se da ovaj sami požar neće izazvati neke veće probleme, dogodio se u samom vrhu brda, to je šuma, to je nisko raslinje, tako da osim dima i te izgorene površine , nikakve veće štete ni za stanovništvo ni za njihovu imovinu u ovom slučaju ne bi trebalo biti."