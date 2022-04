Po stupovima duž cesta, na ulazu u grad… Metropolom se vijore stotine zastava – Republike Hrvatske, Grada Zagreba. Često potrgane, izblijedjele, ponekad pogrešno postavljene, ponekad pogrešno sašivene. Svačega su se građani u Zagrebu nagledali i još skuplje platili. Ali, (ni)je domoljublje jeftino. Ili je riječ o nečem drugom?

Milijuni kuna potrošeni su na zastave u Zagrebu, no takve sitnice bivšega gradonačelnika Milana Bandića, dobro je poznato, nisu odviše zamarale, pa je tako svojedobno kazao: ''Nije to nikakav novac, a možda građane educiramo, kao u Americi, da vole svoju zemlju. Kad ih stavimo na sve strane, možda bandijere počnu visjeti i na balkonima za hrvatske blagdane.''

Novi gaf u metropoli

Za oko je jednom čitatelju DNEVNIK.hr-a nedavno zapelo kako stoje hrvatske zastave u Zagrebu na pojedinim rasvjetnim stupovima. Učinilo mu se, naime, da su hrvatski barjaci u Ulici grada Vukovara pogrešno postavljeni.



Ne bi bilo prvi put da se skupo plaćene zastave metropolom pogrešno vijore, oštećene, isprane, potrgane, neke većih, neke manjih gradskih grbova… Svjedočili su građani raznim gafovima, između ostalog i pogrešno sašivenim trobojnicama.

Isticanje pogrešno sašivene zastave kažnjivo je zakonom s obzirom na to da se u grbu i na zastavi ništa ne smije mijenjati te je prema Zakonu o grbu, zastavi i himni također zabranjeno javno isticati dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećene grbove ili zastave Hrvatske.

U Gradu Zagrebu potvrdili su za DNEVNIK.hr da su po nalogu bivšeg gradonačelnika zastave u prošlosti bile pogrešno postavljene: ''Čim smo dobili saznanja o tome, a temeljem prethodnog dogovora s MUP-om, Službom za javni red Policijske uprave zagrebačke, zastave u Ulici grada Vukovara su ispravno postavljene te su istaknute sukladno Zakonu o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske.''



Zastave naše svagdašnje u manjem broju

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević krajem prošloga ljeta najavio je da će smanjiti broj jarbola i zastava po Zagrebu: ''Mislim da nije potrebno toliko zastava po gradu i da to stvara dodatni trošak. Možemo ih imati manje u boljem stanju.''

Iz Grada kažu da je ''dosad realizirano smanjenje broja zastava na svih 15 lokacija, a na njih sedam zastave su u potpunosti uklonjene te je tako uklonjeno ukupno 1513 zastava. Trenutno je istaknuto još ukupno 580 zastava''.

Vijorenje novčanica iz džepova građana

Usluge podizanja i spuštanja zastava na javnim površinama u Gradu Zagrebu za državne praznike, blagdane i spomendane, istaknuli su iz Grada, ''obavljaju se sukladno provedenim postupcima javne nabave te sklopljenim Okvirnim sporazumima i Ugovorima, a svi podaci su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave''.

U 2017. godini uslugu je obavljala tvrtka Pirić promet, a od 2018. do 2021. tvrtka Pismorad.

Pregled troškova navedenih usluga po godinama:

2021. 578.603,62 kune

2020. 729.250,00 kuna

2019. 789.912,50 kuna

2018. 395.315,73 kune

2017. 909.683,75 kuna

Za 2022. godinu predviđeni su troškovi u iznosu do 400.000 kuna, a iz Grada ističu ''tendenciju daljnjeg smanjenja troškova za isticanje zastava, kao i daljnjeg smanjenja ukupnog broja istaknutih zastava u Zagrebu''.



Zastave šiju tvrtke Humana Nova iz Čakovca i zagrebački URIHO, a za podizanje i spuštanje zastava, održavanje i podmazivanje sajli, kolotura i jarbola te izvanredne popravke i godišnji pregled zadužene su bile četiri tvrtke.

Za same jarbole zadužena je bila tvrtka Tehmar do 15. prosinca prošle godine. Za održavanje, dizanje i spuštanje zadužene su tvrtke Elicom, Pismorad, Pirić promet i Ši-La-Co, a sve s ugovorom do 2022. Grad je nedavno krenuo u potragu za tvrtkom koja će brinuti za redovno održavanje.