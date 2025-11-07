Puhovski o najavljenom prosvjedu: "Policija ga treba zabraniti, branitelji su postali napadači"

Torcida za subotu na Rivi u Splitu najavljuje prosved. Negoduju zbog uhićenja nakon upada maskiranih muškaraca koji su prekinuli folkloraše iz Novoga Sada.

Na Facebook stranici navode da "prosvjeduju za Hrvatsku u kojoj Hrvati nisu zločinci ako iznesu vlastito mišljenje i suprostave se onome što vrijeđa njihova načela".

"Hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku", stoji u pozivu na prosvjed na Facebook stranicama Torcida Split.

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da bi policija trebala zabraniti subotnje okupljanje.

"U Zakonu o javnom okupljanju u članku 14, stavak 4, se kaže da se skup može zabraniti i treba zabraniti, ako se radi o pozivanju ili poticanju na bilo koji oblik nesnošljivosti, a ova izjava Torcide kojom se poziva na skup, je potpuno jasan poziv na izražavanje nesnošljivosti prema manjini", napominje.

Kaže kako policija ima sve elemente da zabrani taj skup. Osim što nemaju odlučnosti, napominje.

"Taj tekst kojim oni pozivaju na prosvjed je jedna vrsta političkog kiča koji se igra s ovim raznim oblicima emocija, po čemu je potpuno nejasno po čemu bi Torcida bila ovlaštena posebno se baviti vukovarskim žrtvama.

Država vam kaže da je protuzakonito napadati manjine, a onda vi organizirate prosvjed jer vam država ne da da prekidate ljude i rastjerujete ljude s legalnih priredbi. Tako bi se mogao nazvati sutrašnji prosvjed u Splitu u organizaciji Torcide", dodaje Puhovski.

Žarko Puhovski (Foto: Zeljko Hladika/Pixsell)

"Osim toga, oni se ponašaju kao da je sasvim jasno da postoje branitelji. Danas u Hrvatskoj postoje samo bivši branitelj. Branitelja nema, nema rata više. I oni su sad umjesto branitelja zapravo postali napadači. Tvrde da brane branitelje, a zapravo su napadači na manjine, na starije, na umirovljenike....a to brane tako što tvrde da je ugrožen dignitet Domovinskog rata. Ta floskula je repetiranje nečega što smo već toliko puta čuli.

Vukovar je napala Jugoslavija, a oni to u potpunom neznanju i primitivizmu svaljuju na Srbe".

Kaže kako je poziv na prosvjed nešto što se ne da racionalno objasniti i ponavlja kako je skup trebalo - zabraniti.

"Oni se ponašaju kao skupina najvijača jednog kluba koji je europsko nogometno beznačajan, ali je značajan po antifašizmu. Istodobno bilo bi interesantno vidjeti kako bi navijači izašli na kraj s činjenicom da su neki veliki hajdukovi igrači bili pripadnici srpske nacionalne manjine".

Nadalje dodaje:

"Ta dezorjentirana skupina ljudi koja bi htjela voditi prosvjed mogla bi se okarakterizirati kičastim stihom iz jedne starogradske pjesme: Kad' ni onaj 'ko te vodi ne zna puta da pogodi", jer jedini put koji oni znaju je put maltretiranja slabijih i podrške onima koji to čine.

Zapravo, u ovoj smušenosti, Torcida pokušava uvesti u Hrvatsku karikaturu islamskog modela svetog mjeseca za vrijeme kojega nisu dopušteni različiti užici, a kod nas bi se to valjda odnosilo na srpsku kulturu i čevapčiće", rekao nam je Puhovski.

Što se tiče izjava ministra Božinovića, jasno je da skup treba prijaviti, što nam je potvrdila PU splitsko-dalmatinska koja nam je u petak iza 15 sati priopćila kako je skup prijavljen u ime Kluba navijača Torcida.