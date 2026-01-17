Slovenija šalje vojsku na Grenland, a Hrvatska? Evo što kažu predsjednik, vlada i oporba

Udari vjetra, snijeg i led dočekali su njemačke vojnike na grenlandskom tlu. Sudjelovat će u vježbi Arktička otpornost.

Da će im se pridružiti, sinoć je, nakon duge sjednice, odlučila slovenska Vlada. U znak podrške šalju dvojicu časnika. Uz Sloveniju i Njemačku, sudjelovat će i Švedska, Norveška, Finska, Nizozemska te Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Radi se o vojnicima koji su obučeni za ratovanje u zimskim uvjetima, međutim, ne radi se o nekakvoj velikoj sili koja je namijenjena za suprotstavljanje američkoj vojsci ili za zaštitu. Jednostavno se putem vojske šalje politička poruka o jedinstvu EU i podrške Danskoj u očuvanju suvereniteta", rekao je vojni analitičar Slavko Barić.

Podršku Danskoj priopćenjem je popodne iskazao i predsjednik Milanović.

