Slovenija šalje vojsku na Grenland, a Hrvatska? Evo što kažu predsjednik, vlada i oporba

Da će im se pridružiti, sinoć je, nakon duge sjednice, odlučila slovenska Vlada. U znak podrške šalju dvojicu časnika. Uz Sloveniju i Njemačku, sudjelovat će i Švedska, Norveška, Finska, Nizozemska te Ujedinjeno Kraljevstvo.
"Radi se o vojnicima koji su obučeni za ratovanje u zimskim uvjetima, međutim, ne radi se o nekakvoj velikoj sili koja je namijenjena za suprotstavljanje američkoj vojsci ili za zaštitu. Jednostavno se putem vojske šalje politička poruka o jedinstvu EU i podrške Danskoj u očuvanju suvereniteta", rekao je vojni analitičar Slavko Barić.