Teško se oteti dojmu da vlast želi prikriti afere i zabraniti novinarima da o njima pišu, a reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić upozorio je na neke nelogičnosti u djelovanju predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića kada je riječ o najnovijim aferama koje ga stišću te najavljenim zakonskim izmjenama.

Najava premijera Andreja Plenkovića o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i Kaznenog zakona (KZ), prema kojima bi curenje informacija postalo kazneno djelo udar je na slobodu medija, upozorili su pravni stručnjaci i Hrvatsko novinarsko društvo (HND).

Dio javnosti upozorava da vlast želi prikriti afere i zabraniti novinarima da o njima pišu. Teško se oteti tom dojmu, smatra i reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

''Andrej Plenković je još prije samo desetak dana sam govorio da se ne može spriječiti curenje podataka jer mnogo ljudi ima uvid u spis, dakle, pitanje je zašto mu to tada nije smetalo. Također, Zakon o kaznenom postupku (ZKP) prilično temeljito je mijenjan prije nekoliko mjeseci, promijenjeno je 50-ak članaka. Dakle, ako je sve to problem, toliko snažan da natjera premijera na ovakvu izjavu zašto se to nije mijenjalo prije šest mjeseci'', zapitao je Krešić.

Stoga se, smatra, teško oteti dojmu da sad reagira na nešto što se sada događa: ''A to je da se u tim porukama sve češće spominje AP i da je to pravi motiv. Drugim riječima, teško se oteti dojmu da se opet pokušava ne razgovarati o onome što je možda sporno što se dogodilo, nego zašto je javnost saznala za nešto što se dogodilo''.

Službenog odgovora i dalje nema je li Gabrijela Žalac i zašto dolazila i nakon smjene kod premijera Plenkovića u Vladu.

''Sve što smo uspjeli dobiti je neslužbeni komentar da Žalac jest dolazila u Vladu i nakon što više nije bila ministrica, uz opasku da je premijer ostao u komunikaciji s bivšim ministrima i da sastanci nisu bili vezani uz predmet koji se vodi''.

''Međutim, teško mi je ne upitati se koliko je puta u Vladi bio kad više nije bio ministar Tomislav Tolušić, Lovro Kuščević ili Milan Kujundžić ili Goran Marić. Nisam baš siguran da su bili tako često, a osim toga ako su zaista imali nekih važnih tema za razgovor, svakog ponedjeljka svi mi skupa dežuramo ispred HDZ-a gdje se o svemu tome može razgovarati, a i Andrej Plenković zaista intenzivno obilazi Hrvatsku, stranačke podružnice tako da baš nije jasno što se i zašto događalo u Vladi'', upozorio je Krešić.

