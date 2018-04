Završava javna rasprava o nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na ministru je konačna odluka - hoće li sve kritike uzeti u obzir i pretvoriti ih u djela?

Pacijenti ultimativno poručuju - ovakav Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne smije proći. Ni liječnici nisu zadovoljni, jer nije riješen ključni problem, a to je sve veći odlazak u inozemstvo. Kritike idu i na račun ministra da je prepisao program Nacionalnih reformi iz 2012. godine. A on im poručuje - najžešće kritiziraju oni koji najmanje znaju.

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti najviše se raduju liječnici primarne zdravstvene zaštite. "Svi liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju pravo izbora- hoće li biti zaposlenici doma zdravlja ili će ići u privatne ordinacije. Zadovoljni smo s time što ćemo u tim ordinacijama moći zaposliti mlade liječnike i što ćemo im moći prenijeti te ordinacije kada stariji liječnik ode u mirovinu", rekla je Vikica Krolo, predsjednica KOHOM-a.

Iz Udruge poslodavaca u zdravstvu poručuju kako to može dovesti do daljnje devastacije domova zdravlja i pitaju se tko će u manjim mjestima htjeti otkupiti ordinaciiju i odakle mladim liječnicima za to novac? Iz Udruge hrvatskih pacijenata idu korak dalje - smatraju kako je ovaj Zakon napravljen samo za privatizaciju javnog zdravstva.

"Ovakav Zakon ne smije proći i točka! On je štetan i vraća nas u mrak privatluka 19. stoljeća. Ovaj Zakon će donijeti mnogima loše, prije svega, osiromašenom hrvatskom puku", ističe Marijo Drlje iz Udruge hrvatskih pacijenata.

"Plašenje nekom daljnjom privatizacijom u ovom trenutku stvarno nema smisla, jer ovakav način je već i do sada funkcionirao i može biti samo bolje za pacijente", suprotstavlja se Krolo.

Tome se nadaju i iz Udruge za promicanje prava pacijenata. "Nije važno jesu li oni zaposlenici doma zdravlja ili imaju privatnu praksu. Bitno je da su svi isti kako bi istu uslugu pružali pacijentima bez dodatne naplate", smatra Jasna Karačić iz Udruge za promicanje prava pacijenata.

Za Hrvatsku liječničku komoru puno je spornih pitanja. "Ne osigurava kroz minimum idućih 10 godina niti održivost sustava, niti financijsku, a još gore, ni kadrovsku održivost", rekao je Ante Zvonimir iz HLK-a.

"Za bolničke liječnike nema ništa. Nisu riješili pitanja specijalizacije, pitanje prekovremenog rada, manjka liječnika ni na koji način nije riješen", dodaje.

Dok traje javna rasprava, resorni ministar ne želi komentirati prijedlog nacrta Zakona. No, pohvalio se nacionalnim reformama za spas zdravstva - od funkcionalnog spajanja bolnica, preko zajedničke nabave lijekova, pa do smjernica za brže i lakše liječenje. Neki smatraju kako ovo nije ništa novo i da je ministar prepisao reforme iz 2012. godine.

"Poštujem sve kritičare, ali one koji znaju. A vrlo često kritiziraju oni koji vrlo malo znaju. Reforme nisu priče, reforme su djela. Napravio je reforme onaj koji je sproveo to, a ne koji je o nečemu pričao", prokomentirao je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika u Dnevniku Nove TV govorila je Ada Barić Grgurević. ''Rad bolničkih liječnika nije dotaknut ovim zakonom. Dotaknut je organizacijski rad bolničkog sustava u smislu organizacije bolnica, nomenklature nekakvih novih bolnica, tipa nacionalne. Međutim, naši osnovni problemi koji nas muče, a to je da nas je premalo, da nemamo definirane uvijete rada, da radimo debelo više od 48 sati, da nemamo strukovni ugovor, nisu definirani ovim zakonom'', rekla je Barić Grgurević.

Javna rasprava o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti traje do 4. svibnja. Na ministru je konačna odluka - hoće li sve kritike uzeti u obzir i pretvoriti ih u djela.

