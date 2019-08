Mila Rončević nalazi se na liječenju u SAD-u, a njezin djed je u četvrtak na konferenciji za novinare rekao kako još čekaju transplantaciju, no da je Mila stabilno.

"Još čekamo transplantaciju, imali smo neočekivani zastoj, Mila je stabilno i usudio bih se reći dobro, hvala Bogu", rekao je Milin djed na konferenciji za novinare, pročitavši poruku Milinog oca Marina Rončevića.

"Kod Mile je malo došlo do odgode presađivanja koštane srži zbog nekih neočekivanih reakcija, ali nadamo se da će do toga doći ubrzo", rekao je njezin djed i pojasnio kako će transplantacija uslijediti kada se neke funkcije organizma stabiliziraju. "Nakon toga će uslijediti Milin oporavak", dodao je i predstavio novoregistriranu Zakladu "Mila za sve".

"Zaklada će nastojati pomoći oboljeloj djeci, ali će se truditi financirati i neka znanstvena istraživanja po uzoru na neke američke zaklade. Na računu je ostalo 5,5 milijuna kuna od čega je već 4 milijuna kuna otišlo za liječenje jedanaestero druge djece. Na Marinovom računu je oko 16 milijuna kuna.

To izgleda puno, ali kad se krene u realizaciju zamišljenoga, to neće biti tako mnogo. Upravo zbog toga moramo osigurati stalne i povremene izvore financiranja kako bi realizirali projekte do kraja", napomenuo je Rončević.

Podsjetimo, cijela Hrvatska skupljala je novac za liječenje Mile koja boluje od akutne mijeloične magakariocitne leukemije koja je zahtijevala brzu reakciju i agresivno liječenje.

Mila Rončević je ovog proljeća s roditeljima otputovala na liječenje u bolnicu Children’s Hospital of Philadelphia nakon humanitarne akcije u kojoj je prikupljeno oko 40 milijuna kuna, više nego je bilo potrebno.