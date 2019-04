Objavljeni su podaci o stanju na računima na kojima se prikupljao novac za liječenje dvogodišnje Mile Rončević, bolesne djevojčice koja je ujedinila Hrvatsku.

Za jednogodišnje liječenje malene Mile Rončević bilo je potrebno 2,8 milijuna američkih dolara, a sakupljeno je ukupno 4.319.028,24 dolara.

Na konferenciji za novinare na kojoj su objavljeni podaci o prikupljenim sredstvima sudjelovali su Milina majka Sanja Matijević Rončević, otac Marin Rončević, Đana Atanasovska, majka tragično preminule Nore Šitum iz istoimene zaklade, te Robert Tomić Zuber.

"Ovo je bilo neočekivano, nismo to mogli zamisliti ni u našim najluđim snovima. Uključili su se u akciju apsolutno svi", kazao je Milin otac. Kako je dodao, u prikupljanju sredstava sudjelovali su u početku obitelj i prijatelji, a onda je akcija ujedinila cijelu Hrvatsku.

Uplate premašile sva očekivanja

"Ja na računu imam više od 22.940.381,93 kune, na deviznom računu imamo 57.645,25 eura, 441,96 američki dolar, a tu su i druge valute koje su građani uplatili. Zahvaljujemo onima koji su se odrekli ručka ili objasnili svojoj obitelji da će uskrsna šunka biti nešto 'tanja' ove godine", kazao je Marin Rončević.

Navodi da nema jamstva za uspjeh, no njih drži vjera. "Prema inicijalnim informacijama, postojala je mogućnost da se Mila neće uključiti u eksperimentalnu studiju, no onda smo opet uključili lobiranje i to bi trebalo biti riješeno. Razgovarao sam s prof. Draganom Primorcem, koji je u Americi, i doznao da će liječnici Milu uključiti u eksperimentalnu studiju i tretman koji ne može dobiti nigdje na svijetu", dodao je.

Prikupljeno više od 28 milijuna kuna za liječenje malene Mile

Majka malene Mile rekla je da će se o tome hoće li Mila biti liječena eksperimentalnom metodom znati oko 21 sat, no obitelj ujutro putuje u Philadelphiju. "Oni su vrlo oprezni, paze što pišu i rekli su da nije uobičajeno izlaziti unaprijed s planom liječenju nakon nekoliko nalaza. Oni plan liječenja rade na temelju nalaza koje će napraviti tamo. Ja vjerujem da oni neće uzeti dijete pa je probati liječiti, oni će napraviti sve što mogu. Govore da postoji više linija liječenja", kazala je Sanja Matijević Rončević.

Raste iznos i na računu zaklade

"Otvoren je poseban račun pri zakladi za Milino liječenje. Na njemu je 3.538.400,72 kuna i taj iznos stalno raste", kazala je Đana Atanasovska. "Ako neki iznos preostane, ostat će na računu zaklade zaključan dok nam ministarstvo ne da nalog za sljedeću humanitarnu akciju, odnosno sljedeće dijete kojemu je potrebno za liječenje", dodala je. Društveno financiranje, koje iznosi (-5 %) iznosi 41.002,95 dolara.

Prije vikenda na donacijskom računu Milina oca, Marina Rončevića, bilo je 8.217.830,61 kuna, na računu zaklade Nore Šitum 1.649.187,61 kunu, društveno financiranje (-5 %) iznosi 39.677,70 $, hipoteka na obiteljsku kuću i likvidna sredstva sakupljena do sada iznose 185.000,00 eura, što zajedno čini 1.738.207,89 američkih dolara.

Slike male Mile iz privatnog obiteljskog albuma

Mila se osjeća dobro

Podsjetimo, do petka je sakupljeno 1.738.207,89 dolara od potrebnih 2,8 milijuna, kolika je cijena jednogodišnjeg liječenja Mile u Dječjoj bolnici u Philadelphiji. U nedjelju su održane brojne humanitarne akcije, a tu su i uplate velikog broja građana putem banaka koje nisu bile vidljive tijekom vikenda jer nema platnog prometa.

Zaklada Nora Šitum, putem koje se također prikupljaju sredstva, u ponedjeljak ujutro na Facebooku je objavila kako je putem njihove zaklade prikupljeno 1.649.187,61 kuna. U liječenju male Mile sudjelovat će i tim vrhunskih znanstvenika koji čine Ivan Đikić, Richard Aplenc, Dragan Primorac i Jelena Roganović.

Dvogodišnja Mila vesela je i osjeća se dobro pred put u Ameriku na jednogodišnje liječenje. Njezin djed Vladimir Rončević danas mijenja oca Marina i majku Sanju u brizi oko malene Mile. "Ona se dobro osjeća, dobre je volje i upravo papa jaje", kazao je djed Vladimir, koji se brine o Mili u Dječjoj bolnici Kantrida u Rijeci.

Avionske karte rezervirane

Roditelji su ranije objavili da su avionske karte rezervirane. Mila Rončević u utorak ujutro putuje s roditeljima u Ameriku. Zbog toga nije započeto njezino liječenje kemoterapijom u Dječjoj bolnici na Kantridi.

Dvogodišnja Mila Rončević boluje od akutne mijeloične megakariocitne leukemije. To je podtip maligne bolesti krvi, odnosno koštane srži. Za tu bolest tipičan je nagli porast nezrelih oblika krvnih stanica koje se skupljaju u koštanoj srži i sprečavaju normalnu proizvodnju zdravih krvnih stanica.