Zaiskrilo zbog toplog obroka: "U situaciji kada je Slavonac na koljenima - da mi mažemo vratove debelim guskama, to stvarno nema smisla"

Pred vijećnike stiže prijedlog da se vukovarsko-srijemskom županu i njegovim zamjenicima izglasa plaćanje troška prehrane.

"Svi dužnosnici prema uputama koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa, a temeljem određenih upita koji su išli prema povjerenstvu za tumačenje sukoba interesa imaju pravo na topli obrok", rekao je Damir Dekanić, vukovarsko-srijemski župan.

Riječ je o 60-ak eura na mjesec.

"To pravo mogu konzumirati, ali i ne moraju kada se takva odluka donese na skupštini", dodaje Dekanić.

Odluka je već usvojena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gdje naknada iznosi 66 eura. Za nekoliko centi viša je u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji, dok u Karlovačkoj ona iznosi 664 eura na godinu. Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Primorsko-goranska, Međimurska, Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija takav topli obrok ne planiraju uvesti, ostale županije nisu odgovorile Dnevniku Nove TV. Oporba s istoka glasat će protiv, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"U situaciji kada je Slavonac na koljenima, kada ne možete kupiti domaću svinjetinu, junetinu, kada je stočni fond u cijeloj Slavoniji uništen, da mi mažemo vratove debelim guskama - to stvarno nema smisla", smatra Mario Lozančić, županijski vijećnik iz DP-a.

Topli obrok trebali bi platiti građani.

"Od novca poreznih obveznika sebi priskrbljuju sve ono što se smatra i vodi pod reprezentacijom, onda mogu i ovo", kaže Josip Grubišić iz Vinkovaca.

"Kažem da je to odluka nepristojna, nekarakterna, bez obraza. A što ovi što su po kontejnerima?", pita se Danica iz Nuštra.

"Neće on da jede kiflu, on će nešto bolje pojest, otkud bi on pojeo kiflu, a ovo je meni prvi ručak, od jutros još nisam ništa jela!", kaže Mira iz Vukovara.

Za 60 eura može se kupiti 120 kifli.

"U Vukovaru sam kupila topli sendvič, platila sam ga 3 eura i 20 centi, za 60-ak eura može se dakle kupiti 19 ovakvih obroka", javila je Bešić Đukarić.

Župan Dekanić svoj će topli obrok ipak plaćati sam.

"Budući da ste mene prvog uhvatili, ne preostaje mi ništa drugo nego da kažem - neću uzeti tu naknadu", rekao je Dekanić.

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo nam je da je sve po zakonu, a odluke župani potpisuju sami sebi.

