Netanyahu: "Izrael priprema kopnenu invaziju na Gazu. Neću reći kad, kako ili koliko. Već smo ubili tisuće terorista, ovo je samo početak"

• izbila pucnjava na Zapadnoj obali, Izraelci dronom pogodili Palestince

• izraelski vojnici na visokoj su razini pripravnosti za kopnenu invaziju

• SAD savjetuje Izraelu da odgodi svoju invaziju

• izraelski izaslanik u UN-u zatražio je ostavku čelnika UN-a Antonija Guterresa

• četvrti konvoj s vodom, hranom i lijekovima sinoć je ušao u Gazu

• Hamas je dosad oslobodio četiri taoca

Pratite iz minute u minutu:

23:45 Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ponovila je svoj poziv Hamasu da oslobodi sve taoce otete iz Izraela. Najnovija izjava uslijedila je nakon što je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus razgovarao s izraelskom nevladinom organizacijom Forum za taoce i nestale obitelji, koja predstavlja obitelji talaca.

"Postoji hitna potreba da otmičari potvrde da su taoci živi, dokažu da im se pruža zdravstvena skrbi te da se sve njih hitno oslobodi, iz humanitarnih i zdravstvenih razloga", rekao je Ghebreyesus u izjavi.

"Mnogi taoci, uključujući djecu, žene i starije osobe, imaju već postojeća zdravstvena stanja koja zahtijevaju hitnu i dugotrajnu njegu i liječenje", dodao je.

"Trauma mentalnog zdravlja s kojom se suočavaju oteti i njihove obitelji je akutna i psihosocijalna podrška je od velike važnosti."

22:40 Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi masivna izraelska kopnena invazija na Gazu bila pokreška. Upozorio je da bi to nanijelo štetu civilima bez osiguravanja dugoročne sigurnosti Izraela. Ipak, ponovio je da Francuska priznaje pravo Izraela da se brani.

22:35 Projektil ispaljen iz Libanona prema IDF-ovoj bespilotnoj letjelici nedavnoj je presreo IDF-ov sustav zračne obrane, izvijestila je izraelska vojska. Odgovorili su udarom na izvor lansiranja.

A surface-to-air missile fired from Lebanon toward an IDF UAV was intercepted by the IDF Aerial Defense System a short while ago.



IDF aircraft responded by striking the source of the launch. — Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2023

22:31 Prema izraelskoj agenciji za hitne slučajeve, raketnim je napadom pogođen izraelski grad Rishon LeZion. Priopćili su da je pružena medicinska pomoć četvero civila koji su lakše ozlijeđeni.

22:25 UN-ova rezolucija o humanitarnim pauzama u Gazi nije usvojena. Američka rezolucija pozvala je na razmatranje pauza kako bi se mogla dostaviti pomoć potrebitima, ali su Rusija i Kina stavile veto na tu ideju.

Rusija je imala svoj prijedlog koji također nije odobren.

22:08 Direktorica komunikacija UNRWAe Juliette Touma rekla je za Sky News da se u Gazi odvija tragedija dok svijet to promatra.

"Ako večeras ne dobijemo gorivo koje hitno trebamo, sutra ujutro ćemo morati donijeti teške odluke koje nijedan humanitarni radnik ne bi trebao biti prisiljen donositi", rekla je.

Bez goriva, dodala je, životi ljudi će biti u potpunosti nepotrebno presječeni.

21:59 Supruga i dvoje djece dopisnika Al Jazeere Waela Dahdouha ubijeni su u zračnom napadu, potvridili su iz Al Jazeere.

Živjeli su u Gazi gdje je Dahdouh ostao kako bi izvještavao, a supruga i djeca otišli su kod rođaka u kamp Nuseirat nakon što je izraelski premijer poručio svim civilima da presele na jug.

U to napadu ubijeno je najmenje 25 osoba, priopćilo je ministarstvo zdravstva.

21:32 Američki predsjednik Joe Biden kaže da je rekao izraelskom premijeru da bi trebalo, ako je to moguće, osloboditi taoce u Gazi prije potencijalne kopnene operacije. Biden je otvoreno rekao da nije tražio jamstva od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će odustati od kopnene operacije dok taoci ne budu na slobodi.

"Ono što sam mu rekao jest da bi, ako je moguće sigurno izvući ove ljude van, to trebao učiniti", rekao je Biden u Bijeloj kući. "To je njihova odluka, ali ja to nisam zahtijevao", rekao je, prenosi CNN.

21:30 Izrael priprema kopnenu invaziju na Gazu, rekao je premijer Benjamin Netanyahu u televizijskom obraćanju u srijedu, no odbio je iznijeti bilo kakve informacije o operaciji i kad bi do nje trebalo doći.

Rekao je da će odluku o tome kad bi snage trebale ući u palestinsku enklavu, koju kontrolira islamistički pokret Hamas, trebao donijeti poseban vladin ratni kabinet, u kojemu je i čelnik jedne od centrističkih opozicijskih stranaka.

"Već smo ubili tisuće terorista i ovo je samo početak", rekao je Netanyahu.

"Istovremeno, pripremamo se za kopnenu invaziju. Neću reći kad, kako ili koliko. Neću također govoriti o različitim kalkulacijama koje provodimo, a kojih je javnost uglavnom nesvjesna, a tako i treba ostati."

19:05 Više od polovice od procijenjenih 220 talaca koje drži Hamas ima strane putovnice iz 25 različitih zemalja, priopćila je izraelska vlada.

Među taocima su:

54 državljana Tajlanda

15 Argentinaca

12 Nijemaca

12 Amerikanaca

Šest Francuza

Šest Rusa

Vjeruje se da mnogi imaju dvojno izraelsko državljanstvo, ali neki, poput Tajlanđana i pet nepalskih talaca, gotovo sigurno nemaju. Tajland je jedan od najvećih izvora radnika migranata u Izraelu, pri čemu je oko 30.000 radnika zaposleno u poljoprivrednom sektoru, govore vladinim podacima.

Izraelska vlada je također rekla da je potvrđeno da je u napadu Hamasa 328 ljudi iz 40 zemalja ubijeno ili se smatraju nestalima. Procjenjuje se da je ukupno 1400 ljudi ubijeno u napadu koji je pokrenuo Hamas 7. listopada.

Među ostalim nacijama koje su pretrpjele velike gubitke bio je SAD s 34 poginule osobe i petero nestalih, Ukrajina s 25 poginulih i dvije nestale osobe, Francuska s 23 poginule osobe i jednim nestalim te Rusija s 23 poginule i četiri nestale osobe.

18:14 Mirno okupljanje održava se u Zagrebu u znak solidarnosti s Palestinom. Organizatori su objavili pravila ponašanja kako ne bi došlo ni do kakvih ekscesa. Pozvani su bili svi koji se protive aparthejdu, okupaciji i ratu. Više o tome čitajte >>>OVDJE

18:10 "Ne osjećamo. Ne plačemo. Nemamo vremena za žalovanje za voljenima jer druge ubijaju. Nemamo vremena za osjećaje. Samo imamo vremena mirisati smrt kako dolazi sve bliže i bliže. Imamo vremena samo da sjedimo u jednoj prostoriji i grlimo se, moleći Boga da naše duše uzme zajedno", rekla je 18-godišnja Palestinka Batool za BBC.

"Moje ime nije važno. Imena mojih prijatelja nisu važna. Naše priče nisu važne. Mi smo samo brojevi - tako nas svijet vidi", kazala je i otkrila koja im je najveća želja.

"Silno želimo spavati cijelu noć bez da nas plaše padajuće bombe. Silno se želimo otuširati, biti umorni na kraju normalnog dana, pričati o bilo čemu osim o smrti, mučenicima i krvi - i čuti smijeh djeteta! Zar tražimo previše, svijete?" pita se 18-godišnjakinja Batool iz Gaze.

18:04 Škola u Gazi u kojoj je sklonište potražilo 4600 ljudi teško je oštećena u raketnom napadu u kojem je živote izgubilo 44 ljudi, od kojih je devetero djece, javlja SkyNews.

17:50 Izrael je pristao na zahtjev SAD-a da dovede svoju protuzračnu obranu u regiju prije očekivane kopnene invazije na Gazu, objavio je danas The Wall Street Journal.

17:10 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da je "šokiran pogrešnim tumačenjem" njegovog govora na Vijeću sigurnosti UN-a. Službeni Izrael je pozvao na njegovu hitnu ostavku zbog govora u kojem je rekao da se "napad Hamasa nije dogodio u vakuumu", prenosi CNN.

15:40 Jordanska kraljica Rania optužila je zapadne čelnike za očigledne dvostruke standarde jer nisu osudili smrt civila u Gazi, dok izraelski rat protiv Hamasa prijeti destabilizirati odnose između američkih i arapskih čelnika.

"Ljudi diljem Bliskog istoka, uključujući Jordan, šokirani su i razočarani reakcijom svijeta na katastrofu koja se odvija. U posljednjih nekoliko tjedana vidjeli smo očigledne dvostruke standarde u svijetu. Kada se dogodio 7. listopada, svijet je odmah i nedvosmisleno stao uz Izrael i njegovo pravo da se brani i osudio napad koji se dogodio, ali ono što vidimo u zadnjih nekoliko tjedana su jasni dvostruki standardi na svijetu", rekla je za CNN.

15:00 Već duže od dva tjedna Izrael prijeti da će pokrenuti kopnenu ofenzivu na Gazu. Svijet čeka koji će biti njihov sljedeći potez, a Sky News objavio je pet ključnih razloga zbog kojih se to odgađa.

1. Politički i sigurnosni dužnosnici koji donose odluku o napadu znaju da možda pišu svoje posljednje poglavlje u javnom životu, rekao je stručnjak za Bliski istok Robert Satloff.

2. Oko 220 talaca i dalje je zatočeno u Gazi. Vjeruje se da su skriveni u mreži podzemnih tunela. Dužnosnici će biti pod pritiskom da ih spase što više prije bilo kakve ofenzive, a izvori u Bidenovoj administraciji kažu da SAD na toj osnovi zagovara odgodu ofenzive.

3. U opasnosti je i velik broj IDF-ovih vojnika. Hamas će znati rute kojima će Izrael putovati, koristeći mine, najbolje snajperske položaje i svoju mrežu tunela za napad.

4. Militanti koje podržava Iran aktivni u Siriji, Iraku, Jemenu i možda najvažnijoj od svih država, Libanonu, bit će na umu izraelskih dužnosnika. Moćni Hezbolah izmjenjuje vatru s IDF-om preko libanonske granice od 7. listopada i upozorio je Izrael na potencijalnu kopnenu ofenzivu. Rat na dva fronta trenutačno im nije u interesu.

5. Benjamin Netanyahu nema plan kako i kada napustiti Gazu, ako Izrael postigne svoje strateške ciljeve. Također, nitko ne zna tko bi mogao zauzeti mjesto Hamasa u slučaju da bude poražen.

14:30 Ministarstvo zdravlja Gaze, koje vodi Hamas, tvrdi da je u izraelskim zračnim napadima od 7. listopada u pojasu Gaze ubijeno 6546 Palestinaca. Navodi se da broj uključuje 2704 djece.

U protekla 24 sada, tvrdi Hamasovo ministarstvo, ubijeno je 756 osoba, uključujući 344-ero djece. Tvrde i da je ukupno 17.439 ljudi ranjeno.

14:10 Čelnici država članica Europske unije okupit će se u četvrtak i petak na jesenskom sastanku na vrhu, kojem će glavna tema biti eskalacija sukoba na Bliskom istoku.

Jesenski samit tradicionalno je posvećen uglavnom gospodarskim temama, ali će ovaj put dominirati sukob na Bliskom istoku nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada i izraelskog odgovora na taj napad zbog kojeg je humanitarna situacija u pojasu Gaze iznimno teška.

13:40 Potpukovnik izraelske vojske Peter Lerner upozorio je da će IDF nanijeti udare protiv bilo koje militantne skupine koja pokuša iskoristiti sukob za napad na Izrael na drugoj fronti. Za Sky News je rekao da vojska nema strpljenja za besmislice.

Potpukovnik Lerner rekao je da Izrael cijelu sjevernu granicu s Libanonom i sirijskim teritorijem vidi kao jednu veliku frontu.

"Hezbolah pogoršava situaciju na sjevernom frontu s Libanonom i postoji zabrinutost da će sjeverni front od Sirije pa sve do Libanona povećati svoje neprijateljstvo prema Izraelu", rekao je.

Nemamo strpljenja za gluposti i zadat ćemo, rekao bih, osuđujuće udare na one koji nas namjeravaju napasti. Upozorio je svaku skupinu koja želi iskoristiti situaciju da dobro razmisli.

12:46 Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan komentirao je sukob na Bliskom istoku. "Izrael zajedno sa Zapadom može promatrati Hamas kao terorističku organizaciju. Zapad vam puno duguje. Ali Turska vam ništa ne duguje", poručio je Erdogan Izraelcima.

"Hamas nije teroristička organizacija, to je skupina mudžahedina koji brane svoje zemlje", kazao je uz ovacije. Turski čelnik je potvrdio kako otkazuje planove za posjet Izraelu zbog "nehumanog" rata, prenosi The Times of Israel.

12:00 Mirno okupljanje održava se danas u Zagrebu u 18 sati u znak solidarnosti s Palestinom. Organizatori su objavili pravila ponašanja kako ne bi došlo ni do kakvih ekscesa. Pozvani su svi koji se protive aparthejdu, okupaciji i ratu. Opširnije ovdje.

11:10 New York Times detaljno je analizirao video koji su Izraelci koristili kao dokaz da oni nisu odgovorni za napad na bolnicu Al-Ahli u Gazi. Tvrde da pokušavaju dokazati da nisu krivi snimkom koja ne pokazuje ništa.

Snimka dolazi s nadzorne kamere Al Jazeere, koja je i sama ranije analizom utvrdila da nema dokaza da je projektil ispaljen iz Gaze uzrok eksploziji u bolnici, kako SAD i Izrael pokušavaju nametnuti.

Projektil je detonirao otprilike tri kilometra dalje i nepovezan je s borbama koje su se te noći odvijale. Napominju da njihova istraga ne daje odgovor što je zapravo uzrokovalo eksploziju u bolnici niti tko je odgovoran.

9:45 Ljudi diljem svijeta prosvjeduju protiv izraelskih zračnih napada na pojas Gaze u kojima je od 7. listopada ubijeno najmanje 5791 Palestinac, od čega više od 2300 djece.

From Egypt to France and from the U.S. to the Philippines, tens of thousands of people all around the world are flooding the streets to demand an end to Israel's attacks on occupied Gaza. pic.twitter.com/DtPjLnKMJw — AJ+ (@ajplus) October 24, 2023

9:35 Američki obavještajci vrlo su sigurni da je eksploziju u bolnici u Gazi prošli tjedan izazvala palestinska raketa koja se raspala za vrijeme leta, a ne Izrael, rekao je američki dužnosnik u utorak.

Ministarstvo zdravstva Gaze koju vodi Hamas priopćilo je da je 471 osoba ubijena u eksploziji u bolnici Al-Ahli al-Arabi 17. listopada. Palestinci i arapske države priopćile su da je bolnica pogođena u izraelskom zračnom napadu.

Izrael je rekao da je eksploziju izazvalo neuspješno lansiranje rakete palestinske militantne skupine Islamskog džihada, koji je odbacio odgovornost.

Američki predsjednik Biden izjavio je dan nakon incidenta, dok je bio u posjetu Tel Avivu, da se čini da je eksplozija rezultat zalutale rakete koju je ispalila teroristička skupina, ponovivši izraelsko stajalište.

9:25 Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich procijenio je izravne troškove rata na oko milijardu šekela dnevno (230 milijuna eura).

Smotrich još nije iznio procjenu neizravnih troškova za gospodarstvo djelomično paralizirano masovnom mobilizacijom vojnih rezervista i raketnim napadima palestinskih oružanih skupina, prenosi Al Jazeera.

9:05 Reuters javlja da se šef libanonskog Hezbolaha sastao s čelnicima Hamasa i Islamskog džihada, prema izvješću Hezbolahove televizije al-Manar.

Na sastanku su sudjelovali Sayyed Hassan Nasrallah iz Hezbolaha, zamjenik šefa Hamasa Saleh al-Arouri i vođa Islamskog džihada Ziad al-Nakhala, izvijestio je al-Manar, a prenosi Guardian.

8:45 Osam sirijskih vojnih osoba ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na Deru, izvijestili su sirijski državni mediji, prenosi Reuters.

Izraelska vojska ranije je rekla da je pokrenula zračne napade na "vojnu infrastrukturu i minobacačke bacače koji pripadaju sirijskoj vojsci" kao odgovor na raketna lansiranja iz Sirije u utorak.

8:25 Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres objavio je na X-u izvadak iz svoga govora, čime želi pokazati da je kritizirao i Hamas i Izrael zbog trenutačne situacije u Gazi. Izrael je tražio njegovu ostavku insinuirajući da nije osudio Hamas, što on, kako je upravo dokazao, ipak jest učinio. Međutim, dodao je kako se teroristički napad nije dogodio u vakuumu.

"Žalbe palestinskog naroda ne mogu opravdati užasne napade Hamasa. Ti užasni napadi ne mogu opravdati kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda", rekao je Guterres.

The grievances of the Palestinian people cannot justify the horrific attacks by Hamas.



Those horrendous attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. — António Guterres (@antonioguterres) October 25, 2023

8:15 UNICEF je nazvao broj stradale djece u Gazi sve većom mrljom na našoj kolektivnoj savjesti dok poziva na hitan prekid vatre.

Humanitarna organizacija priopćila je da je gotovo svako dijete u regiji bilo izloženo veoma uznemirujućim događajima i traumama jer su izraelski zračni napadi uzrokovali razaranje širokih razmjera, a nestalo je i hrane i vode.

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas priopćilo je da je gotovo 5800 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima od 7. listopada, uključujući 2360 djece.

7:45 Hitno dnevno izvješće koje je izradilo Ministarstvo zdravstva Gaze opisalo je sustav hitne medicine koji je na rubu raspada. Od devet državnih bolnica četiri su popunjene, a tri su primile više pacijenata nego što ima kreveta. Dr. Medhat Abbas, ravnatelj bolnice al-Shifa, rekao je da se operacije izvode u hodnicima bez anestezije zbog gužve. Postoji zabrinutost za 68 beba na respiratorima.

7:30 Izrael je odbio pozive međunarodne zajednice na prekid vatre i ponovo obećao da će uništiti Hamas.

Ujedinjeni narodi, Palestinci i niz zemalja uputili su zahtjev na današnjem sastanku UN-a na visokoj razini, ali je izraelski ministar vanjskih poslova rekao da je pravo zemlje uništiti Hamas.

Izraelski šef diplomacije Eli Cohen također je odbacio pozive na proporcionalnost u odgovoru zemlje na Hamasove iznenadne napade na Izrael 7. listopada.

6:40 Nastavljaju se razgovori o mogućem oslobađanju talaca između Hamasa, Kataraca i Izraelaca - uz angažman SAD-a, a raspravlja se i o oslobađanju većeg broja zarobljenika. Hamas je dosad oslobodio četiri taoca. Izraelska vojska rekla je da ih još uvijek drži više od 220.

6:35 Izraelske su se snage tijekom noćnog napada na okupiranu Zapadnu obalu našle pod vatrom skupine Palestinaca koje je vojska potom gađala bespilotnim letjelicama, priopćila je danas izraelska vojska, a ubijena su dva Palestinca.

6:30 Izraelska vojska priopćila je da su njezini zrakoplovi gađali infrastrukturu sirijske vojske rano u srijedu te navela kako je to odgovor na lansiranje raketa iz Sirije prema Izraelu.

Vojska je priopćila kako je identificirala dva raketna ispaljivanja iz Sirije koja su pala na otvorene površine u utorak navečer te da je odgovorila topničkom vatrom na izvore ispaljivanja. Također je navela kako su njezini borbeni zrakoplovi "pogodili vojnu infrastrukturu i minobacače koji pripadaju sirijskoj vojsci".