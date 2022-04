COVID potvrde i maske za sada ostaju samo u zdravstvu i socijali. Bolnički sustav nije više opterećen COVID pacijentima, pa se većina bolnica vraća u "normalu". No, stručnjaci upozoravaju - tek sada nam slijedi epidemija onkoloških i mentalnih bolesti. U vrijeme pandemije stalno smo slušali da su onkološki pacijenti prioritet. Dnevnik Nove TV doznaje jesu li rasle liste čekanja za oboljele od karcinoma.

Porast na liste čekanja razlikuje se od bolnice do bolnice. "I nama su se u redakciji javljali pacijenti koji kažu da su nakon dijagnoze morali čekati nekoliko mjeseci da krenu s liječenjem, a svaki dan je bitan", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak te podsjetila da su liječnici tijekom COVID krize rekli da daju sve od sebe da te pacijente prve zbrinu.

Stanje s listama čekanja je slična kao i 2019. godine, prije koronakrize, rekao je Ivica Belina iz kolacije Udruga u zdravstvu. "U nekom trenutku su onkološki pacijenti doista imali prednost, ali sada se to promijenilo i duže se čeka", upozorava Belina te dodaje da se pacijenti javljaju i ističu da im je zakazan pregled i da bi do tog pregleda morali prije napraviti dijagnostiku, a to ne mogu u zadanom vremenu.

Postoji još jedan problem. "Te preglede bi mogli obaviti i u Domovima zdravlja, a tu je problem informiranosti. Najgori primjer je bio pacijent s metastatskim rakom koji je dobio termin za magnetnu rezonancu 2023. godine", ističe Belina te dodaje da je kroz Ministarstvo zdravstva to promijenjeno, ali je inicijalno bio zakazan taj datum.

Posjet stomatologu mogao bi vam i - spasiti život: "Takvih slučajeva godišnje bude oko 480, a više od polovice tih pacijenata umre"

Mirjana Majurec se s karcinomom borila više od 10 godina, htjela se vratiti glumi, no bolest ju je triput spriječila

Napominje da je onkološkim pacijentima najteža neizvjesnost. Hrvatska je u prvih pet država u Europi po smrtnosti od raka. "Nacionalni strateški okvir protiv raka je donesen 2020., a mi smo pokrenuli inicijativu 'Vrijeme', s ciljem da se on implementira. Stavljen je jedan brojač kojim brojimo umrle od dana njegovog donošenja. Sada iznosi 17.766 i raste", upozorava Belina.

Očekuje da se što prije krene s akcijskim planom.

Bolnice se vraćaju ''normalnom''

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr