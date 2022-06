Ministar zdravstva Vili Beroš je bio uz državnog tajnika Silvija Bašića povodom obilježavanja prvog Dana preživjelih protiv raka u Hrvatskoj na Cvjetnom trgu, koji je ujedinio preživjele protiv raka te brojne predstavnike udruga, organizacija i djelatnika iz zdravstvenog sustava.

"Svi preživjeli od raka u Hrvatskoj zaslužuju naše najveće poštovanje i priznanje za neizmjernu hrabrost, entuzijazam i snagu kojom su prebrodili ovu opaku bolest koja pogađa svaku treću osobu u Hrvatskoj.

Ono što im je ključna poveznica je pravovremeni odlazak liječniku i prepoznavanje važnosti Nacionalnih preventivnih programa što ih čini našim najsnažnijim zagovarateljima prevencije u brizi za zdravlje nacije", istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš uz državnog tajnika Silvija Bašića povodom obilježavanja prvog Dana preživjelih protiv raka u Hrvatskoj na Cvjetnom trgu koji je ujedinio preživjele protiv raka te brojne predstavnike udruga, organizacija i djelatnika iz zdravstvenog sustava.

Jedan od građana koji je odlučio podijeliti svoju borbu za život je Ilija Barukčić naglašavajući slušanje vlastite intuicije i odlazak liječniku na prvi znak pojave manjih simptoma.

"Dok sam se borio s adenokarcinomom pluća, doznao sam da je još dvoje mojih poznanika dobilo dijagnozu. To se nekome možda baš sad događa. Svi imamo simptome koje zanemarujemo, a oni su često najbanalniji. Treba otići liječniku i saslušati struku. Država daje puno kroz nacionalne programe ranog otkrivanja karcinoma, a malo broj ljudi to koristi. Meni to nije razumljivo.

Osobno sam koristio program ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva jer je moj brat umro od te bolesti. Kada se bolest otkrije, treba vjerovati struci i s liječnicima se boriti s teškom dijagnozom. Kontrole su najvažnije, posebno za one koji imaju genetske predispozicije za bolest", istaknio je Barukčić.

Pozitivan pomak

Prema najnovijim podacima Eurostata za 2020. godinu Hrvatska se, u odnosu na 2019. godinu, spustila s 2. mjesta po smrtnosti od raka na nešto niže 4. mjesto što predstavlja pomak u pozitivnom smjeru, ali i upozorava da naši građani boluju više od prosjeka Europske unije uslijed kasnijeg odlaska liječniku, nezdravih navika, nedovoljne zdravstvene pismenosti kao i starenja populacije.

Sve navedeno je razlog za stavljanje u fokus preventivne preglede i programe, koji su ujedno jedan od ciljeva reformskih mjera ministra Beroša.

"Nacionalni preventivni programi, napredak u dijagnostici i liječenju zloćudnih bolesti stvaraju sve preduvjete za bolje ishode liječenja, dodatno smanjenje smrtnosti i povećanje kvalitete života oboljelih.

Naši građani zbog straha ili banaliziranja simptoma sami sebe zakidaju za te blagodati medicine i našeg zdravstvenog sustava stoga su upravo naši reformski koraci usmjereni na reviziju postojećih Nacionalnih preventivnih programa i izradu novih te smo intenzivirali i aktivnosti oko preventivnih pregleda kao i dodatnog promicanja zdravih životnih navika i podizanja zdravstvene pismenosti kroz međuresorni projekt Javne ustanove - Prijatelji zdravlja", kazao je Beroš.

Kako je dodatno istaknuto na obilježavanju spomenutog dana, borba protiv karcinoma dobiva se zajedništvom svih dionika sustava koji su ključni za ozdravljenje jednako kao i obitelji i bližnji oboljelih. Jedno od takvih iskustava pretočila je u knjigu Nađa Berbić, novinarka u redakciji Portal zdravlje, a ranijih 40 godina urednica i novinarka u riječkom Novom listu.

"Ne mogu zatvoriti oči"

"Što mi daje pravo da ovdje stojim s vama? Kao profesionalca, novinara susreti s desetinama oboljelih i priče o njihovim patnjama na koje ne mogu zatvoriti oči. Imala sam malignu bolest, jesam li preživjela? Evo tu sam s vama, činim sve da ljudi imaju bolju zdravstvenu pismenost. Imala sam supruga kojemu je bolest otkrivena u zadnjoj fazi i dali su mu šest mjeseci života.

Preživio je još šest godina koje smo mudro zajedno proživjeli. Zašto ovaj dan? Zato što je svaki dan važan jer oboljeli ne mogu dati ostavku na svoju bolest. Ako nešto želite napraviti nađite način, a ako nećete, nađete izlike.

Jučer na operaciji, danas otpušten: Pacijent kojem je inovativnim zahvatom zaleđen i odstranjen tumor opisao svoje iskustvo - "Gotovo kao da sam zub izvadio"

Želimo postati glas socijalno nevidljivih i da kao društvo pokažemo oko kojih vrijednosti želimo organizirati naš život", izjavila je Berbić skrećući pažnju na važnost odaziva na Nacionalne preventivne programe i provođenje zdravih životnih navika.

Takvo stajalište dijeli i Žaklina Jurić, splitska novinarka koja se suočila s dijagnozom karcinoma dojke o čemu je također napisala knjigu u kojoj je opisala sve ono što joj se događalo tijekom liječenja napominjući kako je prije devet godina imala karcinom dojke i sretno se izborila za svoj život.

"Želim svima poručiti, posebno onima koji se sada liječe, da moraju vjerovati u život i boriti se za sebe. Da moraju ići na preglede i liječiti se. Preventiva nas održava na životu. Kao novinar svjedočim tome da kod nas u Splitu na kućne adrese stigne i 10.000 poziva za preventivne preglede, a odazove se 100 ljudi. Za cijepljenje protiv HPV-a se odazove 11 djevojčica. To nije normalno.

(Pre)dugo čekanje na važnu pretragu za onkološke bolesnike: "Kod nas je ogromna smrtnost. Umro je grad veličine Splita dok nismo napravili strategiju"

Meni je država omogućila lijek koji stoji milijun kuna i nacionalni programi sve rade da pacijenti dobiju preventivne preglede, no koristimo li ih mi? Nedovoljno. Družite se međusobno, dijelite savjete međusobno i uvjerite one koji se liječe da dijagnoza raka ne znači kraj života.

Nakon izlječenja samo započinje drugačiji, ali puno zdraviji stil života koji upućuje da pazite što jedete, redovno šetate i pregledavate se. Naučiš da je život prolazan i poklonjen, a kada to shvatiš onda se grčevito boriš za njega", napominje Jurić.

Prevencija je važna

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić dodatno je zahvalio preživjelima na hrabrosti ranog suočavanja sa svojom bolešću kao i dijeljenju osobnih priča sa širom javnošću kako bi svojim primjerom pokazali koliko je važno raditi na prevenciji i na vrijeme potražiti liječničku pomoć dodajući kako je Akcijski plan za borbu protiv raka za iduće trogodišnje razdoblje spreman i u finalnoj je fazi međuresornog usuglašavanja.

Mirjana Majurec se s karcinomom borila više od 10 godina, htjela se vratiti glumi, no bolest ju je triput spriječila

"To je značajan iskorak u implementaciji Nacionalnog plana borbe protiv raka što pokazuje da nije samo lista lijepih želja već realan plan koji uključuje zanavljanje radiološke opreme, uspostavu onkološke mreže i baze onkoloških podataka, kao i prevenciju, rano otkrivanje, adekvatno liječenje i rehabilitaciju bolesnika.

U svemu navedenom treba istaknuti i ulogu udruga pacijenata koje su naši važni sugovornici i dodatni pokretači sveobuhvatne brige za zdravlje naših građana", zaključio je državni tajnik Bašić.