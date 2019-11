Ako živite u Zagrebu i koristite dating aplikaciju Tinder, vjerojatno ćete naići na profil Dvd, 28 godina. No iza profila se ne skriva zgodni 28-godišnji Zagrepčanin, već veseli zagrebački vatrogasci.

Stvaranje novih prijateljstava i pronalazak ljubavi putem Interneta i dating aplikacija poput Tindera više nisu novost, a jedno zagrebačko dobrovoljno vatrogasno društvo pojavilo se među osobama koje možete svajpati.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Črnomerec jedno je od 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava u Zagrebu, postoji od 1933. godine i većina članova su mladi u dvadesetima (na njihovu je čelu najmlađa zapovjednica u Hrvatskoj). Suočeni s velikim iseljavanjem, u potragu za novim članovima krenuli su putem svih kanala, pa tako i poznate dating aplikacije Tinder.

''Na ideju smo došli za vrijeme jednog neformalnog druženja u našim prostorijama tijekom kojeg smo raspravljali kako doći do novih članova. Netko je u šali to spomenuo i, kako to obično biva, zašto ne iskoristiti tehnologiju koja nam je na izvol'te'', objašnjava Ivan Knezić, predsjednik DVD-a Črnomerec.

U svojem opisu profila navode kako svima nude mogućnost odlaska na putovanja i u kampove, natjecanja po cijeloj Hrvatskoj, obuku, upoznavanje i druženje s mladima. ''Idealno nam je kod Tindera njegova mogućnost pomoću koje možemo ograničiti radijus na kojem tražimo nove članove pa tako targetiramo korisnike u krugu 10 kilometara s područja Črnomerca kako bi bili blizu krugu djelovanja DVD-a'', kaže Knezić.

Profil su tek pokrenuli, no već je bilo upita za više informacija, kao i pohvala za trud. Svima zainteresiranima poručuju da ih slobodno, bez obveza svajpaju desno i pitaju sve što ih zanima.

Ako ne koristite Tinder, a želite postati dio ovog mladog kolektiva, DVD Črnomerec možete pronaći na Facebooku, Instagramu ili ih posjetiti u Ilici 259.