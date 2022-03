Zagrebački ugostitelji svoje terase, za koje su uredno dobili dozvole, sada moraju ukloniti. Naime, gradske vlasti tvrde da zbog terasa nema dovoljno prostora za prolaz vatrogasnih vozila.

Ispijanje kave na zagrebačkoj špici moglo bi se promijeniti jer Grad Zagreb od dijela ugostitelja traži uklanjanje terasa.

"Kud ću ja sad? Kao podstanar: napraviš ugovor, platiš stan, a onda se sutra moraš iseliti", rekao je ugostitelj Siniša Matijević.

Rješenje koje je stiglo nizu ugostitelja kaže da terase ne udovoljavaju Pravilniku o uvjetima za vatrogasni pristup. Međutim, Matijević tvrdi da je njegova terasa nije mijenjala od trenutka kada je dobio dozvolu.

"Ista je u milimetar kao i tada. Osiguran je prolaz od tri metra za vatrogasna vozila. Ne daj Bože da dođe do nekog požara, to je sve montažno i može se pomaknuti", rekao je.

U sličnoj situaciji je i ugostitelj Marin Medak.

"Od 2003. do danas smo imali situaciju da je sve bilo uredno. 2003. je donesen pravilnik na koji se oni pozivaju. Mi to shvaćamo isključivo kao da je to krivo tumačenje pravilnika. Ništa više", rekao je.

Ugostitelji tvrde da to vodi zatvaranju posla

Grad Zagreb se u rješenju poziva na Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno na Ravnateljstvo civilne zaštite. O čemu je točno riječ, novinarka Dnevnika Nove TV Petra Buljan upitala je Ministarstvo unutarnjih poslova i Grad Zagreb. Na te upite odgovor nije stigao.

Terase bi trebale maknuti iz sedam ulica u centru Zagreba i nizu objekata. Iz udruge koja okuplja zagrebačke ugostitelje kažu da ne stoje na putu sigurnosti.

"Ja vjerujem da vatrogasna vozila moraju prolaziti svugdje u svijetu pa tako i u Zagrebu. Svugdje, i u razgovoru s vatrogascima i sa stručnjacima, laka oprema kao što su stolovi i stolice nisu nikakva zapreka", rekla je predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Žaklina Troskot.

Posao bez terase za ugostitelje je prilična zapreka.

"Raditi bez terase je jednako kao i da imate auto bez guma. S te strane nemoguće je raditi bez terase, to ide isključivo i samo u smjeru zatvaranja tog objekta", rekao je Medak.

Ugostitelji se nadaju da će se sljedeći tjedan naći na sastanku s gradskim vlastima.

