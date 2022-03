Do sada je probijeno 1,2 kilometra druge cijevi tunela Učka. Ministar mora, prometa i infrasturkture Oleg Butković obišao je radove koji se odvijaju istovremeno i s istarske i s kvarnerske strane.

Planirano probijanje tunela je u ljeto 2023. godine, a završetak cijelog projekta u ljeto 2024. godine. Cijeli projekt Istarskog ipsilona zaokružit će puni profil autoceste od tunela Učka do čvora Matulji.

"Mi smo u ovom trenutku nakon potpisanog memoranduma u fazi pripreme toga, bitnih elemenata ugovora koji će se završiti kroz 2-3 mjeseca i onda idemo po istom principu prema Bruxellesu prema notifikaciji i onda bi, budući da postoje građevinske dozvole koje su isto u nekoliko faza, radovi mogli krenuti sljedeće godine", kazao je Oleg Butković, ministar mora prometa i infrastrukture.

Dario Silić, generalni direktor Bina Istre rekao je kako je cilj do kraja ove godine početak spajanja Matulja s HAC-om, tako da se od Pule do Zagreba može doći bez zaustavljanja u dva i pol do tri sata.

