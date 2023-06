Važna obavijest iz ZET-a: Ukida se jedna tramvajska linija, a ima još promjena

Izmjene u tramvajskom prometu odnose se na linije 14 i 8 te 15.

Ukida se tramvajski promet od Gračanskog Dolja do Draškovićeve ulice zbog završetka radova na ispravljačkoj stanici Zvijezda. Promet će biti ukinut od ponedjeljka 26. lipnja do 31. srpnja do kada se predviđa da će radovi biti završeni.

Iz tog razloga doći će do promjene na linijama 14 i 8.

Linija 14 prometovat će od Savskog mosta preko Trga bana Josipa Jelačića do Trga žrtava fašizma.

Linija 8 će od Zapruđa preko Autobusnog kolodvora, Draškovićeve i Vlaške ulice sve do Kvaternikovog trga.

Linija 15, Mihaljevac – Gračansko Dolje, bit će ukinuta, javljaju iz Zagrebačkog holdinga.

Zbog ukidanja tramvajske linije, od Draškovićeve ulice do Gračanskog Dolja prometovat će izvanredna autobusna linija 617. Početno stajalište linije bit će redovno autobusno stajalište linije 233 Gračansko Dolje u smjeru juga te tramvajsko stajalište Draškovićeva u smjeru sjevera.

Zbog nemogućnosti zadržavanja na tramvajskim tračnicama, autobus linije 617 će sa stajališta Draškovićeva u smjeru Gračanskog Dolja kretati odmah po dolasku.