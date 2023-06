U Zagrebu opet pukla cijev: Dio građana bez vode, oglasili se iz Holdinga

Zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u Travnom i Zapruđu do 15 sati, u Ulici dr. Ante Šercera do 12 sati i u Savskoj 137/1 i 137/2 do 12 sati.

Opskrba vodom osigurana je autocisternom. Iz Holdinga mole građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje.