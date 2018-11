Zagrebački gradonačelnik i čelnik Stranke rada i solidarnosti ponovio je da traži besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce u Hrvatskoj. Odgovorio je na kritike ministrice obrazovanja Blaženke Divjak da u Gradu smanjuje sredstva za obrazovanje.

''Grad Zagreb izdvaja više za obrazovanje nego država'', rekao je gradonačelnik Milan Bandić odgovarajući na kritike ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.

''Lekcije nam drži ministrica koja u dvije godine nije napravila nijednu školu, a mi napravili deset. Ljudi moji, to je strašno'', rekao je i zapitao se čemu uopće služi Ministarstvo obrazovanja, koje je prozvao jer nije osiguralo sredstva za odlazak mladih matematičara na natjecanje. Kaže da ministrica eksperimentira s hrvatskom djecom i da se ponaša kao da je to njezina privatna priča jer ''o kurikulumu i tabletima nitko nikad nije raspravljao''.

''Očito je dobavljač tableta dobar'', zaključio je Bandić prisjetivši se da je on matematiku učio na grah i da mu nije trebao tablet. ''Ne podcjenjujem tehnologiju, ali tablet neće riješiti problem obrazovanja'', naglasio je Bandić i dodao da se ministrica Divjak ponaša kao da je izabrana na natječaju.

Rekao je da nikome ništa ne uvjetuje, nego samo želi da djeca imaju besplatne udžbenike i siguran je da će Vlada prihvatiti taj amandman.

Najavio je da će podržati proračun i ako se ne usvoji amandman, ali uvjeren je da će ga Vlada usvojiti. ''Nikome ništa ne uvjetujem, ja molim Boga da ministrici prosvijetli pamet i da kupi djeci udžbenike", poručio je gradonačelnik metropole.

''Ne lažem, ne petljam, da to radim, ne bih osvojio šest mandata. Nisu me ljudi birali jer sam pametan i lijep, a nisam ni ružan ni glup, birali su me jer sam dosljedan'', ocijenio je.

''Nemam ambicija biti ministar, samo premijer i predsjednik''

Najavio je još jedan amandman, ovoga puta vezan za demografiju. ''Nabildali smo se, ima nas još, ne treba nam ministarska fotelja'', rekao je Bandić. Kaže da nema ambiciju biti ministar, već samo biti premijer ili predsjednik države. ''Neki kažu da neće u koaliciju s Bandićem, ajde bogati, a 11 Bandićevih ljudi diže ruku da ti ljudi sjede u tim foteljama, pa već su u koaliciji'', rekao je Bandić i nazvao ih licemjernim.

''Prometni redari radili su svoj posao, Grad ih je platio. To nije bila privatna zabava, nego humanitarna večera, možete i vi uplatiti pet kuna, vratit će vam se'', komentirao je redare koji su u četvrtak navečer bili ispred restorana gdje je slavio rođendan.