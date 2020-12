Video u kojem se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nakon odavanja počasti žrtvama Vukovara zabavlja s društvom uz taktove pjesme Arkanove udovice izazvao je niz reakcija, ali i znakovit izostanak istih od strane onih koji bi prvi trebali takvo što osuditi.

Milan Bandić je u ponedjeljak izjavio da mu se "fućka" tko što snima, a za svoje postupanje - nije se ispričao. Snimka je nastala nekoliko sati nakon što je Bandić s izaslanstvom odao počast žrtvama Domovinskog rata i Vukovara.

No reakcije pa čak i od onih koji ne odobravaju ovakvo ponašanje su poprilično blage. "Ne bih nikada na 18. bilo što slavio, poglavito ne uz zvuke Cece. S druge strane, da li mislim da je kolega Bandić naručio tu pjesmu - ne mislim, da li mislim da je bio DJ - također ne mislim", kazao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Bandić je u ponedjeljak svoje postupke opisao riječima: "Otiđite kod mojih prijatelja i bit će vam puno jasnije. Pa da vidite tu rapsodiju boja i da vidite tko su ti ljudi".

Na pitanje novinara kakva se poruka šalje drugim braniteljima kad se na taj dan sluša takva glazba, Bandić je odgovorio: "Ma fućka mi se tko što snima, ma fućka mi se u životu i tko šta šalje".

Nitko nema komentara

Za istim stolom sjedio je Miodrag Demo, niti u utorak nije želio dati izjavu. Bez komentara je i Danijel Rehak, predsjednik Hrvatskog društva logoraša. Ni Crkva kojoj Bandić svake godine donira najviše gradskog novca - nema komentara.

Bez komentara je i Hrvatski generalski zbor. Njihova suzdržanost po ovom pitanju može se protumačiti i strahom da ne izgube prostor koji im je dodjeljen, a koji je upravo u vlasništvu Grada Zagreba.

U Savezu udruga očekuju ispriku

U Savezu udruga zatočenih i nestalih branitelja smatraju neprimjerenim da se na takav način završava dan posvećen žrtvama rata. Čak i ako gradonačelnik nije znao što sluša - trebao je, smatraju, biti upozoren.

"Vjerujem da će gradonačelnik prepoznati potrebu da pošalje poruku obiteljima i stradalnicima i braniteljima vezano uz ovo što se dogodilo", kazala je Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i dodala da bi se Bandić trebao ispričati.

Hoće li se ispričati, upitan je i službenim putem. Odgovora - nema.

Ponašanje smatra degutantnim

"Isprike od gospodina Bandića vrijede kao i one pahulje koje on pojede zimi", rekao je Predrag Fred Matić. Fred Matić smatra degutantnim uopće na taj dan išta proslavljati i to kaže pokazuje odnos vladajućih elita prema Vukovaru.

"Ono - 'fućka mi se živo', time je rekao da mu se fućka i za Vukovar i za vukovarske žrtve i za sve. Uostalom, znamo da je gospodin imao lijepe godine za sudjelovanje u Domovinskom ratu, nije, ali je pomoću novaca kupio čak i određeni broj branitelja, jednostavno oni ga vole kao svog narodnog heroja", dodaje Matić.

U HDZ-u zatvaraju oči

U HDZ-u na ovaj propust svog koalicijskog partnera zatvaraju oči.

"Što on sluša u slobodno vrijeme, čime se bavi, kakav je njegov hobi - doista ne znam. O tome je li takvo ponašanje primjereno ili neprimjereno, najbolji će sud reći naši sugrađani, odnosno građani grada Zagreba u svibnju iduće godine", smatra Branko Bačić.

I dok se Bandiću fućka, oni koji šute i on znaju čime ih je zadužio. Pa se i njima fućka.

